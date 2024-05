Triora: un'altra colonnina di ricarica per le e-bike in Valle Argentina istallata da Sistel Telecomunicazioni

Continuano le installazioni delle colonnine di ricarica per le biciclette elettriche nell’entroterra. Dopo quelle sulla ciclabile, a San Romolo (nell’entroterra di Sanremo), Terzorio e Molini di Triora, la Sistel Telecomunicazioni ne ha installata un’altra a Triora, in alta Valle Argentina.

Come in altri casi dell’installazione si è fatto carico il Comune del piccolo centro dell’entroterra. Una rete, quella delle colonnine, che si fa sempre più fitta anche in funzione della richiesta di appassionati che, sfruttando l’aiuto delle e-bike, possono pedalare in tranquillità sulle strade delle vallate imperiesi.

Come funziona il servizio? In due modi: comprando una tessera che, al primo acquisto garantirà con 10 euro, altrettante ricariche. Dal successivo il costo sarà inferiore e le tessere saranno acquistabili negli esercizi commerciali, senza limiti di tempo e ricaricabili mediante la web-app (gratuita) dell'azienda sanremese, funzionante su tutti i tipi di smartphone. C’è anche la possibilità di utilizzare paypal e altri sistemi di pagamento, che saranno molto utili soprattutto per i fruitori che arrivano da fuori.