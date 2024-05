Al via la regata del Corsaro Nero, vele in mare da Bordighera a Ventimiglia (Foto)

Vele in mare nel fine settimana. Ha avuto luogo ieri la regata del Corsaro Nero.

Dopo la regata di Sant’Ampelio da Ventimiglia a Bordighera, andata in scena sabato, si è svolto, ieri, l'VII Trofeo Cala del Forte da Bordighera a Ventimiglia. Con un clima quasi estivo e un leggero vento, i velisti hanno potuto sfoderare le proprie abilità tecniche e sportive, completando con successo il percorso di regata. Nella classe ORC. A si è imposta l'imbarcazione MissK Checkmate dell'armatore Babando. La classe ORC. B è stata vinta da Piccolo Diavolo Rosso dell'armatore Salcito mentre la classe Libera è stata conquistata da Flipper One dell'armatore Trucco. Il Trofeo Cala del Forte se lo è aggiudicato Miss K Checkmate, primo in tempo reale.

La premiazione si è tenuta nella sede dello Yacht Club Cala del Forte alla presenza del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, accompagnato dall'assessore Serena Calcopietro e dal consigliere comunale Gianni Ascheri. Sincera gratitudine per il sostegno e l'interesse dimostrati nei confronti dell'evento è stata espressa da presidente Emiliano Gusmitta che ha preso la parola a nome dello Yacht Club Cala del Forte.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al dottor Gian Battista Borea d'Olmo, amministratore delegato del Porto Cala del Forte, e alla signora Anita Amalberti, responsabile dello sviluppo commerciale, per il loro prezioso contributo e supporto. Il presidente Gusmitta ha, inoltre, voluto ringraziare i presidenti dello Yacht Club Sant'Ampelio e del Circolo Velico Ventimigliese per la loro preziosa collaborazione, fondamentale per la riuscita della manifestazione. "Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata indimenticabile e a tutti coloro che hanno partecipato numerosi al rinfresco presso la nostra sede", ha concluso il presidente Emiliano Gusmitta - "Un successo che conferma la passione e l'impegno dello Yacht Club Cala del Forte per la vela e per il territorio". La cerimonia si è conclusa con un ricco rinfresco.