Taggia perde la bandiera blu: Conio "Abbiamo un solo campionamento", l'opposizione "E' un fallimento"

Taggia non avrà la bandiera blu per l’anno in corso. Dopo tanti anni in cui, ovviamente soprattutto Arma ha potuto fregiarsi dell’importante vessillo, nel 2024 non potrà sventolare sul litorale.

“Siamo rimasti molto stupiti – ha detto in merito il Sindaco Mario Conio - visto che a Riva Ligure e Sanremo sarà assegnata regolarmente e, nel caso della città dei fiori nonostante i problemi sui divieti di balneazione degli ultimi tempi. Noi abbiamo prodotto la domanda come sempre e i parametri sono sempre gli stessi”.

Il problema di Arma di Taggia, secondo quanto evidenziato dal Comune è quello di avere un solo un punto di campionamento delle acque alla foce dell’Argentina. Nel periodo preso in considerazione, in alcuni casi il dato era ‘buono’ invece di ‘ottimale’. Questo è stato ritenuto dalla Fee un parametro che deve essere migliorato. “Ne prendiamo atto – prosegue il sindaco Conio – e confermiamo che la qualità del mare è sempre ottima, visto che il divieto è stato solo nel 2021. Ci stiamo muovendo con Arpal per avere più punti di campionamento e, per il prossimo anno, tornare a sventolare la bandiera blu”.

Per l’opposizione di ‘Progettiamo il Futuro’, invece, si tratta di “Un altro fallimento dell'amministrazione Conio e delle politiche turistiche del Comune. Dopo anni, non si riesce ad ottenere la Bandiera Blu, elemento essenziale e fondamentale per l’economia turistico balneare. Settore che è riconosciuto come eccellenza nella nostra regione e rappresenta un’attrattiva anche a livello nazionale. Il turismo, elemento trainante della nostra economia, deve essere obiettivo primario della politica cittadina. Con l’approssimarsi della stagione estiva, la mancata assegnazione della bandiera blu, rappresenta un danno notevole per tutte le imprese del settore”.