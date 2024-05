Elezioni Amministrative Sanremo: visita del candidato a sindaco Gianni Rolando all'Opera Don Orione

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando si è recato ieri in visita all’Opera Don Orione. È stata l’occasione per vedere da vicino la “stanza del treno”, il giardino Alzheimer e la poltrona vibro acustica, tre importanti iniziative per i pazienti malati di Alzheimer.



“Mi è stato illustrato il metodo gentlecare - afferma Rolando - che si propone di compensare il deficit favorendo le sue residue funzioni per migliorare al massimo la qualità di vita. Alla direzione sanitaria del Don Orione va il mio plauso per aver allestito queste terapie alternative, importanti per il benessere dei pazienti.” Rolando è stato accompagnato dai candidati a consiglio comunale di FdI Luca Lombardi ed Elisa Spizzo.