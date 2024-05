Ventimiglia: scontro frontale tra due scooter in corso Limone Piemonte, due feriti in ospedale (Foto)

Scontro frontale tra due scooter, questo pomeriggio poco prima delle 15 sulla Statale 20 del Colle di Tenda, sul cavalcavia di Roverino.

Per cause ancora in via d’accertamento i mezzi a due ruote sono entrati in collisione, facendo sbalzare sull’asfalto i conducenti. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Croce Verde Intemelia e Rossa di Ventimiglia, oltre agli agenti del Commissariato e della polizia locale.

I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, entrambi in codice giallo di media gravità. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.