Sanremo: "Radere al suolo via Martiri e via Agosti", Von Hackwitz "Frasi inaccettabili e sconcertanti"

“È con sgomento e indignazione che ci troviamo costretti a condannare le dichiarazioni rilasciate ieri sera dal candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando durante il confronto con gli ordini degli ingegneri e architetti e il collegio dei geometri”.

Interviene così Robert Von Hackwitz di ‘Progetto Comune’, sulle parole pronunciate da Rolando, riguardanti la proposta di ‘radere al suolo via Pietro Agosti e via Martiri’: “Sono assolutamente inaccettabili e sconcertanti. Suggerire la demolizione di intere vie della città è un'offesa alla comunità che le abita e le frequenta e proporre di dare una casa più bella ‘non a tutti, ma a quelli che se la meritano’ è profondamente offensivo. Ancor più preoccupante è l'uso del termine ‘sanremesi normali e d'adozione’, che implica una distinzione discriminatoria tra i cittadini, contrapponendo un presunto ‘normale’ ad una presunta categoria di individui ‘anormali’. Tale linguaggio divisivo e denigratorio non ha posto nel dibattito pubblico e contrasta con i valori di inclusione e rispetto che dovrebbero caratterizzare la nostra società”.

“Le proposte di Rolando – termina Von Hackwitz - mascherate da sarcasmo o no, sono irresponsabili e dannose per la coesione sociale della nostra città. Invitiamo il candidato a ritrattare immediatamente tali affermazioni e a presentare proposte concrete e rispettose per il futuro di Sanremo”.