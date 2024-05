Elezioni Sanremo, Fellegara scrive a Rolando e Mager: "Trovate modi per dialogare, no a banale e testosteronica lite politica"

Fulvio Fellegara, candidato a sindaco alle prossime elezioni di Sanremo, scrive agli 'avversari' politici Rolando e Mager. "Cari Gianni Rolando e Alessandro Mager,Mi trovo costretto, mio malgrado, ad intervenire in una vostra diatriba - l'ennesima di questa campagna elettorale - che si è manifestata a seguito di una mia sincera disponibilità. Sono intervenuto a seguito della posizione espressa da Gianni Rolando sul tema del Pride, la quale, rispetto a diversi suoi giudizi, non era condivisibile da parte mia (in particolare, il giudizio sul fatto che il Pride fosse degenerato e il richiamo, per me intollerabile, all'uguaglianza di "razza"). Su questo, ho chiesto un confronto, più utile a Gianni che a me (me ne rendo conto), per chiarire ed essere soprattutto utile ai cittadini.

A questo confronto, Rolando ha voluto aggiungere altre tematiche ed io mi sono reso disponibile. Infine, si è voluto aggiungere Alessandro Mager, che non era coinvolto nella "diatriba", ma ha comunicato la sua volontà di essere presente. Anche in questo caso, non ho avuto alcunché da ridire perché certamente sono aperto al dialogo con tutti.