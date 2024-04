Dolceacqua: premiati ieri i vincitori di 'Carugi in Fiore', le composizioni resteranno fino a domenica (Foto)

Nonostante le previsioni meteo si è svolta ieri a Dolceacqua la prima giornata di “Carugi in fiore”, dove una giuria di tecnici ha girato tra le 13 composizioni, il tema di quest’anno sono i 'Giochi di una volta'. Gli obiettivi:

⁃ valorizzazione del patrimonio comune;

⁃ promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro e di mitigazione degli spazi;

⁃ valorizzazione ed incremento della conoscenza del territorio comunale e delle sue architetture;

⁃ sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente per mezzo della conoscenza dei fiori.



Questi i vincitori:

1° Ivonne Raimondo - Agriturismo Stecadò con la composizione N. 9, vince il premio donato dal Ristorante “La Pasta di U”

2° Alessia Campisi, Lorenzo Debernardi, Alessandra Ori E Alex Spiteri dell’Istituto Agrario E. Ruffini D. Aicardi di Sanremo con la composizione N. 7, vincono il premio donato dalla “Pizzeria il Borgo”

3° Francesca Raffo – Alimentari Francesca con la composizione N. 2, vince il premio donato dal “Bar Doria”

Premio Originalità a Patrizia Perrino – B&B U Campanin e Michela Ferraro – Casa i Ciarui con la composizione n° 13 vincono il premio donato dalla Gelateria Monet

Alla giuria di quest'anno ha preso parte l’Assessore Jacques Pastor come rappresentante del comune di Monaco. Gli altri giurati: Beatrice Guglielmi, fiorista professionista; Giulia Ferrari, architetto e fotografa; Jamila Chilà, presidente del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua; Oreste Polidori, artista; Virginia Fazio, scultrice; Elisabetta Giraldi, architetto; Christian Terribili, presidente della Compagnia Carrista Zuveni di Santa Marta.

Le composizioni saranno esposte fino a domenica, accompagnate da numerosi eventi che potrete trovare sul nostro sito internet alla pagina dedicata.