Elezioni Amministrative Sanremo: Gianni Rolando risponde a Fulvio Fellegara sul 'Pride'

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi,Sanremo Domani e Andiamo!, risponde al candidato sindaco Fulvio Fellegara sul Pride:



“Caro Fulvio Fellegara, candidato sindaco, personalmente sono sempre disponibile a confronti costruttivi, ancor più oggi che mi presento all’attenzione dei cittadini per amministrare la nostra Sanremo. Per questo motivo, accettando l’invito, ritengo che il confronto si debba concentrare sui temi che più interessano la città: acqua pubblica, verde e arredo urbano, manutenzione, sviluppo turistico e sociale… temi dove sarò chiamato, se i cittadini lo vorranno, a operare direttamente per competenza. Ci sono argomenti - evidenzia Rolando - che attengono invece più alla politica nazionale e che non vorrei venissero sfruttati a livello locale per creare inutili polemiche o ricerca del consenso".

"Ho già incontrato il presidente di Arcigay - termina Rolando - e mi sono già espresso personalmente contro le discriminazioni di qualsiasi tipo. Non tutte le opinioni certo coincidono, ma credo che oggi al centro della nostra attenzione ci debba essere Sanremo e i sanremesi e le tante cose da fare per cambiare e migliorare la nostra città".