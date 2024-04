Freddo su tutta la provincia: molte le temperature sotto lo zero dopo la nevicata in montagna (Foto)

Freddo intenso anche questa mattina sulla nostra provincia. Come annunciato ieri dalle previsioni le temperature sono ulteriormente scese anche se il picco minimo è rimasto lo stesso, ai 1.800 metri di Poggio Fearza, con -5,6 gradi.

Sono però calate le colonnine di mercurio di altri luoghi dell’entroterra con Triora che ha raggiunto -1,3, Colle Belenda sopra Pigna -3 e Gouta sopra Apricale -1. Vicine allo zero anche: Bajardo 0,1, Rocchetta Nervina 0,4, Pieve di Teco 1, Nava 1,3 e via via le altre. Freddo anche sulla costa con Ventimiglia che segna una minima di 5 gradi, seguita da Ventimiglia con 6,6 e Sanremo con 7,8.

Freddo che segue di alcune ore il maltempo di ieri. Dopo la grandinata di lievi dimensioni di domenica sera, è stata la pioggia sulla costa e la neve nell’entroterra a farla da padrone nel pomeriggio. Si è imbiancato anche monte Bignone, alle spalle di Sanremo, ma la neve si è posata pure a Colle Melosa e pure nei piccoli paesi dell’entroterra come ad esempio Bajardo e Ceriana.

Per quanto riguarda il meteo odierno, almeno sulla nostra provincia occhio al vento che, insieme alle temperature artiche, porterà freddo intenso. Le temperature tenderanno a risalire domani e torneranno gradevoli nel fine settimana.