Ieri maltempo nel savonese e treni bloccati tra Andora ed Albenga: proteste dei pendolari

Nuovi disagi, da ieri sera, per chi viaggia in treno nel Ponente ligure. Molti pendolari della nostra provincia, infatti, sono rimasti bloccati nel savonese, per una serie di temporali che si sono abbattuti tra Andora e Albenga e che hanno creato problemi ai convogli.

I gusti hanno fermato i treni, ieri sera, con ritardi anche di ore. Le lamentele maggiori dei passeggeri hanno riguardato le scarse informazioni che sono state date da Trenitalia. Anche gli operatori a bordo dei treni erano all’oscuro di quanto stesse accadendo e non sarebbero stati organizzati viaggi con bus sostitutivi.

I lavori di ripristino sono in corso da diverse ore ma i ritardi persistono anche se sono limitati rispetto a ieri, quando superavano anche le due ore per gli Intercity e le tre ore per i Regionali.