Auto contro Tir sull'autostrada tra Taggia e Imperia: trentaseienne ferito e trasportato in ospedale

Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 9 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Taggia ed Imperia Ovest in direzione Genova.

Secondo una prima ricostruzione sembra che un’auto, condotta da un uomo di 36 anni, sia finita contro un Tir in una zona dove è in atto un restringimento di carreggiata. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco di Sanremo, la Polizia Stradale e gli operai della A10, insieme ad un’ambulanza della Croce Verde di Sanremo.

Dai primi riscontri sembra che l’uomo abbia riportato diverse ferite non gravi. Sarà portato in ospedale a Sanremo in codice giallo di media gravità. Il traffico ha ovviamente subito importanti rallentamenti.