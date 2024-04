Taggia, pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse inerente all’affidamento dell’area eventi alla Darsena durante il periodo estivo

Il Comune di Taggia ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse relativa alla gestione dell’area manifestazioni in zona Darsena, con annesso punto ristoro, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre.

L’affidamento ha l’obiettivo di creare un’offerta di intrattenimento e attività ricreative nella zona in questione, sita all’estremità del lungomare di levante. La concessione potrà essere eventualmente prorogata negli anni 2025 e 2026.

Il soggetto a cui verrà affidato il servizio dovrà prevedere un minimo settimanale di due serate di ballo liscio, una serata di musica per giovani, una serata di intrattenimento per bambini e l’installazione di un’attrazione dello spettacolo viaggiante.

Per visionare l’avviso e il modulo di partecipazione, è possibile scaricare i documenti sul sito dell’ente al seguente link: https://comune.taggia.im.it/categoria-non-categorizzato/2184-affidamento-area-darsena-avviso-manifestazione-d-interesse.html.

La manifestazione di interesse deve essere, a pena esclusione, redatta e firmata dal soggetto partecipante sul modulo predisposto e deve contenere tutti gli elementi richiesti. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 3 maggio 2024. Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo sopra indicato.

La manifestazione d’interesse potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede comunale sita in Via San Francesco, 441 – Taggia (IM) con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

• tramite PEC all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it

• spedizione tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata: farà fede la data di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo

• sulla busta, o nel messaggio di posta certificata, va apposta ben visibile la seguente dicitura: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO IN SUB CONCESSIONE AREA MANIFESTAZIONI ZONA DARSENA PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE E D’INTRATTENIMENTO CON ANNESSO PUNTO DI RISTORO DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2024

L’avviso è esclusivamente a scopo esplorativo e pertanto, non trattandosi di procedura di gara, non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale.

L’affidamento avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi che saranno descritti nella successiva lettera di invito.