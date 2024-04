Una stagione all'insegna del ruggito dei motori

Lignano Sabbiadoro: un nome evocativo come quello di Punta Faro, il porto di D-Marin presso cui, sabato 20 e domenica 21 aprile 2024, si terrà l’evento di apertura stagione più esclusivo e spettacolare che avrebbero potuto ospitare le coste della laguna.

I nomi che patrocineranno questo weekend all’insegna dell’innovazione e del lusso sono tra i più noti del settore: Italian Yacht Store, Pirelli, Ferretti, Eurosail Yacht, Centro Porsche Udine e, naturalmente, D-Marin – Punta Faro, che ospiterà l’evento presso lo splendido resort di porto Punta Faro, mettendo a disposizione la sua marina, eccellenza di settore, in cui si terrà il rinfresco che vedrà l’inaugurazione del nuovo gommone Pirelli 42.

“Il diavolo dei mari”, come è stato definito da Luca d’Ambrosio, direttore di The International Yachting Media, segna “un salto quantico nello sviluppo dei Maxi Rib Pirelli” e verrà presentato da Francesco Storti, rappresentante del gruppo Italian Yacht Store, dealer autorizzato di SACS e Pirelli ed exclusive dealer del gruppo Ferretti (Ferretti, Pershing, Itama, Custom Line), insieme alle otto imbarcazioni dei brand Dufour e Fountaine Pajot - rispettivamente barche a vela e catamarani a vela e motore -, presentate invece da Luca Venica, titolare di Eurosail Yacht.

A riportare su ruote la bellezza dell’innovazione ci penserà infine il Centro Porsche Udine, che effettuerà un test drive nell’esclusivo circuito della marina per promuovere tre nuove auto Taycan, GT2RS ePanamera.

Quando il genio incontra l’ambizione, come nel caso dei protagonisti di questo weekend all’insegna del ruggito dei motori, il risultato non può che essere uno spettacolo indimenticabile che segnerà l'inizio di questa stagione.