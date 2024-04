Sanremo, torna il percorso formativo per i proprietari di cani. Appuntamento a Villa Ormond il 4 maggio

Prenderà il via il 4 maggio un altro percorso formativo rivolto a tutti i proprietari di cani, realizzato in collaborazione con ASL ed Enpa per favorire le attività di carattere culturale e formativo tra l’uomo e gli altri animali.

Con il nuovo regolamento degli animali del Comune di Sanremo, infatti, sono state introdotte tante novità riguardo al rispetto degli animali e al percorso formativo.

“Il Comune di Sanremo ha deciso di attivarsi per proporre questo ulteriore corso per favorire, spiega l’assessore Sara Tonegutti, un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario o detentore, al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto familiare e sociale”.

Il corso è gratuito ma è obbligatorio iscriversi, fino ad esaurimento posti alla seguente mail: b.lanzarotti@comunedisanremo.it

E necessario indicare i propri dati anagrafici.

Il corso si svolgerà nel parco di Villa Ormond e si potrà partecipare il 4 maggio oppure l’11 maggio (inizio ore 9.30 al Floriseum; fine ore16.30 circa).

Previste una parte teorica ed una parte pratica, con la dott.ssa Annalisa Bertinotti laureata in “Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila” (facoltà di veterinaria di Pisa).

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione