Sanremo, ecco come fare domanda per il servizio di trasporto scolastico: l'avviso del Comune

Fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2024 sono aperti i termini per presentare domanda di iscrizione al servizio di trasposto scolastico a.s. 2024-2025 come da avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it)

L’alunno/a deve:

• avere la residenza anagrafica o il domicilio nel Comune di Sanremo

• frequentare una scuola d’infanzia o primaria o secondaria di primo grado delle scuole statali ubicate nel Comune di Sanremo.

L’ammissione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte di un genitore, tutore o affidatario dell’alunno/a tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Scuola tramite telefono al numero 018452901 o tramite email all’indirizzo trasportoscolastico@comunedisanremo.it