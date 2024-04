Nuovi premi letterari per lo scrittore sanremese Dario Daniele

Lo scrittore sanremese Dario Daniele, con il suo nuovissimo romanzo ancora inedito, è tra i vincitori del prestigioso premio letterario nazionale "Alberoandronico", giunto alla sua XVII edizione. La premiazione è avvenuta al Palazzo del Campidoglio a Roma il giorno 15 aprile. L'opera si è classificata al secondo posto, su oltre 900 scrittori partecipanti provenienti dall'Italia e dall'estero.

Il Premio è stato organizzato dall'Associazione 'Alberoandronico' con il patrocinio di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma.

Dario Daniele è tra i vincitori anche del concorso "Un Roero da Favola". Con la fiaba 'L'isola del futuro' si è classificato infatti al secondo posto anche in questa rassegna, organizzata dal Club per l'UNESCO di Alba, Langhe e Roero. Il Premio, tra i più importanti in Italia per il particolare genere trattato, ha visto la partecipazione di molte centinaia di concorrenti. La premiazione avverrà il prossimo 18 maggio in una cerimonia ufficiale che si terrà nel Parco del Castello di Magliano Alfieri.

"Sono molto soddisfatto per questi premi su nuovi lavori – ci dice il prof. Dario Daniele, attuale docente dell'Istituto Colombo di Sanremo e di Taggia – dopo quelli ottenuti con il precedente romanzo 'La Costellazione del Gatto' (Leucotea Editore): mi spronano a continuare nella scrittura che è da sempre una delle mie grandi passioni."