Bordighera, il plesso Montale 2° classificato al progetto Art&Science

Il Plesso Montale di Bordighera dell’ISISS Fermi-Polo-Montale, con tre alunni di 4T e 5S, nell’ambito del progetto Art&Science sono stati premiati a Genova dalla prof.ssa Mariachiara Chiantore con l’opera “Fame nera”, ottenendo il secondo posto nella fase regionale del progetto ideato da Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Centro Nazionale delle Ricerche, Ministero dell’istruzione, Cern di Ginevra.

Si tratta di un fumetto completamente disegnato a mano dai ragazzi e riguardante il buco nero al centro della nostra galassia.

Il lavoro è stato realizzato grazie a diversi sponsor e all’aiuto della dott.ssa Mara Lorenzi che infaticabilmente si è mossa, credendo nel progetto e appoggiando la scuola e la referente, prof.ssa Lucilla Pirovano.

L'istituto ringrazia gli sponsor: il Comune di Bordighera, disponibile a concedere il patrocinio, l'hotel Parigi, l'agenzia Domus e il Rotary Club Sanremo.

L’opera, ritenuta molto accurata ed interessante sia per il corretto contenuto scientifico sia per l’originalità, resterà in mostra alla biblioteca universitaria di via Balbi a Genova fino al 24 aprile, per poi essere esibita a Napoli nella fase finale nazionale del progetto.