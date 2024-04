Ristorazione: sempre più di tendenza le realtà flexitariane

Il flexitarianismo negli ultimi anni si sta rapidamente affermando come una delle tendenze alimentari più influenti del nostro tempo, rispecchiando un cambiamento significativo nelle abitudini di consumo globali.

Si tratta di una pratica alimentare che privilegia il consumo di cibi vegetali, prevedendo in ogni caso anche la presenza moderata di carne e altri prodotti di origine animale all’interno della dieta.

Questo approccio risulta sempre più apprezzato da un numero sempre crescente di consumatori che cerca opzioni a basso impatto ambientale e salutari senza rinunciare completamente alla carne.

La diffusione del flexitarianismo nella società moderna

Il flexitarianismo sta vivendo una vera e propria espansione nella società moderna, con un numero crescente di individui che scelgono dia favore di un'alimentazione più ricca di piante.

Fattori come il cambiamento climatico e la sostenibilità sono diventati preoccupazioni centrali per molti, influenzando significativamente le decisioni di acquisto e di dieta. La produzione di carne è infatti uno dei maggiori contributori alle emissioni di gas serra, alla deforestazione e al consumo di ingenti quantitativi di acqua e terra.

Inoltre, la crescente attenzione verso il benessere animale ha portato molti consumatori a riconsiderare le proprie abitudini alimentari. Il flexitarianismo, permettendo un consumo occasionale di carne, incoraggia una maggiore selezione nel tipo e nella qualità dei prodotti animali consumati, spingendo verso scelte più etiche e sostenibili.

La diffusione del flexitarianismo nella ristorazione

La diffusione del flexitarianismo sta impattando anche sul settore Ho.Re.Ca., determinando la parallela crescita disul territorio.

Sempre più spesso i menù vengono ripensati per includere una maggiore varietà di piatti plant-based a fianco delle tradizionali proposte di carne. Naturalmente, il tutto spesso si traduce nella creazione di nuovi piatti innovativi, in grado non soltanto di soddisfare le necessità dei flexitariani ma anche di intercettare la curiosità di un pubblico più tradizionalmente onnivoro.

A Genova, attualmente un punto di riferimento nel panorama flexitariano è senza dubbio Groove Food, locale inaugurato nel 2015 nel cuore del centro storico della città.

Nato dalla passione per il cibo di qualità di due giovani ragazzi, ben consapevoli dell’importanza cruciale della sostenibilità, Groove Food ha saputo creare un menu che ospita tanto hamburger di carne quanto opzioni plant-based.

Le proposte plant-based vengono fornite al ristorante da aziende all’avanguardia del settore, come Beyond Burger, Planted e Heura Food. Naturalmente, la massima attenzione viene riservata anche alle proposte onnivore: gli hamburger di Groove Food Genova, infatti, vengono realizzati esclusivamente con carni provenienti da allevamenti non intensivi e certificati, sempre previo controllo del Dipartimento di scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna.

Gli effetti della diffusione del flexitarianismo nella ristorazione

L'adozione crescente del flexitarianismo nella ristorazione sta determinando una serie di

Dal punto di vista ambientale, l’incremento percentuale di alimenti plant-based nei menu contribuiscono a diminuire l'impronta ecologica del settore alimentare. I ristoranti che adottano pratiche flexitariane possono, quindi, avere un ruolo cruciale nella promozione di un sistema alimentare più sostenibile.

Economicamente, l'adozione del flexitarianismo rappresenta una strategia promettente per i ristoranti, che in questo modo possono intercettare una clientela più ampia e diversificata.

Offrendo piatti in grado di soddisfare ogni genere di palato grazie alla qualità degli ingredienti e all’innovazione culinaria, i ristoranti flexitariani sono in grado di distinguersi in un mercato sempre più affollato.