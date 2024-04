Vallecrosia in lutto per la morte di Ennio 'Piero' Secco, il fondatore del Music Box

Vallecrosia è in lutto per la morte di Ennio 'Piero' Secco, scomparso all'età di 96 anni in seguito a un malore.

Lascia i figli Ivan ed Elena Lucia, la nuora Cristina, i nipoti Alberto, Alessia e Francesca, i parenti e gli amici. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe attorno alla famiglia di Ennio, noto da tutti come 'Piero'. Chi l'ha conosciuto lo ricorda come un buon amico, una brava persona che fondò il Music Box, lo storico pub di Vallecrosia che oggi è del figlio Ivan, fu responsabile della Pro Loco di Vallecrosia e fu un carrista della Battaglia di Fiori di Ventimiglia.

Il funerale avrà luogo giovedì prossimo, il 18 aprile, alle 15.30 nella parrocchia di San Rocco a Vallecrosia. La salma proseguirà poi per il locale cimitero.