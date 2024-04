Cipressa, sindaci a confronto sulla ciclabile tra i giardini della riviera franco-italiana (foto)

Si è svolto ieri, lunedì 15 aprile presso la Sala del Consiglio del Comune di Cipressa, il tavolo tecnico sull’importanza strategica del collegamento ciclabile tra i giardini della riviera franco italiana organizzato all'interno del progetto Interreg Alcotra 2021-2027 "Jardival 2”

Ha aperto il convegno, Filippo Guasco sindaco di Cipressa che dopo i saluti istituzionali quale padrone di casa ha sottolineato l’importanza del finanziamento da parte di Regione Liguria per il tratto di ciclabile di circa 1,8 km lato mare che fornirebbe anche la presenza di 150 parcheggi a disposizione degli utenti.

Arrivata immediata la risposta dell’Assessore Regionale all’Urbanistica e Rapporti con i lavoratori transfrontalieri Marco Scajola “Stiamo facendo tra piste ciclabili e interventi di rigenerazione urbana investimenti che non si erano mai visti nella zona del ponente ligure. Abbiamo sottoscritto con Toscana, Lazio e con il governo centrale un accordo su tempistiche e strategie da portare avanti per concludere la ciclovia tirrenica, queste devono essere prioritarie per non rischiare accavallamenti e confusione, pensando ad un’unica pista ciclabile che attraversa tutta la Liguria e che addirittura può portare nella vicina Toscana e praticamente fino a Roma. La Riviera dei Fiori una zona strategica per il collegamento con la Costa Azzurra con la ciclovia che si sviluppa anche nel vicino territorio francese. Abbiamo già dato un segnale di interesse come Regione Liguria con i fondi destinati alla paesaggistica con la riqualificazione sul mare e sulla costa nel tratto del vostro territorio. La daremo anche a questo tipo di progetto che da un'alternativa all’attraversamento della galleria con un percorso sul mare, adesso abbiamo visto il progetto e metteremo mano a questa seconda opportunità. Sono molto ottimista Sindaco che le risorse si trovino con buone idee, concretezza di progetti che siano esecutivi.”

I tre sindaci coinvolti in questo importante progetto, Pietro Mareri (Costarainera), Filippo Guasco (Cipressa) e Paolo Tornatore (S.Lorenzo al Mare) convengono sull’importanza strategica del completamento di questo tratto di Percorso ciclo pedonale dal punto di vista turistico e di collaborazione transfrontaliera.

Una ciclabile, unica nel suo genere, che unisce, non solo idealmente i giardini della riviera franco-italiana. Infatti l’ambizioso progetto coinvolge il Département des Alpes-Maritimes – 06 (Capofila del progetto), il Comune di Cannes, il Comité Régional du Tourisme Cote d’Azur, il Comune di Imperia, il Comune di Costarainera, il Comune di Sanremo e l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”.

La dirigente del Comune di Sanremo, Linda Peruggi, ha illustrato il progetto di collegamento del giardino di Villa Ormond Sud con la pista ciclabile, la sua illuminazione e il posizionamento di pannelli illustrativi che si ricollegano ai giardini dei Comuni partners di Jardival 2.

Il Dott. Lorenzo Marcucci per il Comune di Imperia, auspicando l’abbattimento delle barriere transfrontaliere, ha indicato i lavori dei Giardini di Villa Faravelli che oltre agli interventi di rimpiantumazione e sull’impianto idraulico vedranno la ricostruzione di un muretto a secco che permetterà di ottenere l’agibilità per poter sfruttare il sito per eventi.

La dott.ssa Monica Previati ha presentato il recupero naturalistico di scarpata fronte mare e i “Giardini incantati di Costarainera” con percorso di snorkeling, per valorizzare la presenza della prateria di Posidonia oceanica che si sviluppa, in maniera consistente e particolarmente interessante, lungo tutta la costa del Comune.

Presentato con dovizia di particolari dall’Ing. Tiziano De Silvestri e dai suoi collaboratori il progetto che prevede la realizzazione, anche con il contributo dei privati ed in convenzione con il Comune di Cipressa , del tratto parallelo ed esterno all’attuale galleria Cipressa-Costarainera alternativo ma non sostitutivo, con l’importante collegamento al Parco del Benessere Novaro. Messa in sicurezza del piede delle scarpate attraverso il recupero ed il potenziamento della vegetazione esistente con la finalità di diventare un percorso botanico sulle specie mediterranee di fronte mare.

Importante la testimonianza dell’Arch. Fabrizio Bertone Società Hanbury personalmente innamorato del territorio di questo lembo di terra, che si è dimostrato entusiasta di poter partire con i lavori dopo oltre vent’anni di attesa. Una collaborazione fra privato e Comune di Cipressa che porterà a far conoscere ancora meglio il ponente ligure ai turisti italiani e stranieri.