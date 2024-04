Grande festa per i 15 anni dell'Asd Badalucco 2009: "Siamo veramente felici" (foto)

Quella per i 15 anni dell'Asd Badalucco 2009 doveva essere una festa e tale è stata. Con momenti istituzionali, canti, poesie, ristorante all’aperto, giochi, tanti giochi per i bambini. Tutto è iniziato in Chiesa alle 11 e poi si è andati avanti fino alle 20. La sede del sodalizio in regione Premartin è stata sommersa da una marea di persone. Ma l’organizzazione, gestita dal direttivo grazie all’opera di volontariato, con la complicità del sole, ha retto.

“Siamo veramente felici – ha detto Giampiero Boeri, anima dell'Asd- Dal campo sono passate più di 400 persone. Abbiamo perfino avuto la sorpresa di una società sportiva francese che ci è venuta a trovare la Case di Nizza” .

Dopo la funzione religiosa nel duomo, finalmente gremito, presente l’assessore regionale Marco Scaiola e il sindaco Matteo Orengo, sul sagrato della Chiesa bambini e adulti con la mano sul cuore hanno intonato l’inno di Mameli.

Ineccepibile la direzione di Giorgia Giuliani, madre di due calciatori in erba. Quindi l’assessore Scaiola ha consegnato a Gianni Boeri Tonen, presidente Asd Badalucco 2009, una targa di riconoscimento per l’attività svolta. Al campo sportivo il “poeta” Gianni Rossi detto Baciccia ha letto la sua composizione in onore della società. A sorpresa c’è stata la torta arrivata per un papà Fulvio Lanfranchi, che proprio ieri festeggiava il compleanno. Poi hanno preso il timone i cucinieri dell’Asd.

È stato un tripudio di carne alla brace e altri manicaretti che hanno dimostrato l’efficienza del nuovo reparto ristorazione. Nel dopo pranzo sono entrati in campo i giocolieri di trucca bimbi. È stata la festa, a questo punto, di tutti i bambini, protagonisti fondamentali di una società sportiva dilettantistica nata per caso nella testa di due amici al bar: Giampiero Boeri e Gianni Boeri Tonen. Correva l’anno 2009. Sembra ieri.