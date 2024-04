Bordighera: per una settimana divieto di transito per pedoni e veicoli sul lungomare Argentina

Da oggi a venerdì, dalle 8 alle 20, sarà in vigore il divieto di transito pedonale e veicolare nel tratto di lungomare Argentina compreso tra il sottopasso Mar Tirreno e l’inizio dell’area di cantiere lato ovest. In zona sono previsti lavori per la pavimentazione.

I pedoni potranno utilizzare come percorso alternativo a est il sottopasso Mar Tirreno e a ovest il sottopasso di via Cadorna.