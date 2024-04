Sul circuito di Ospedaletti si accendono i motori con il Raduno dei Fiori, 4° Memorial Alessandro Gazzano

Tornano a rombare i motori sullo storico Circuito di Ospedaletti. Un fine settimana all’insegna delle auto storiche con il Raduno dei Fiori, 4° Memorial Alessandro Gazzano che vede protagoniste 53 auto d’epoca grazie all’organizzazione del Sanremo Rally Team con il Comune di Ospedaletti e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).

Il primo appuntamento è per il pomeriggio di sabato alle 14 con la prova spettacolo sul Circuito. Le auto sfrecceranno fino alle 19.

Domani la partenza alle 9.30 da Ospedaletti per un tour che porterà le auto a Coldirodi, Perinaldo, Apricale, Ceriana e Sanremo. La premiazione è in programma domenica alle 17 all’auditorium di Ospedaletti.