Elezioni Sanremo: riqualificazione della Pigna, con Mager per farne uno dei borghi più attrattivi della Liguria

Il gruppo Sanremo al Centro per Alessandro Mager Sindaco interviene in merito agli importanti lavori di riqualificazione della Pigna appena partiti: “Ci troviamo alle porte di un grande rinnovamento per il nostro centro storico: gli oltre 16 milioni di euro che l'Amministrazione Biancheri insieme a Regione Liguria ha destinato alla Pigna grazie ai fondi PNRR rappresentano il punto di partenza di una rivoluzione a lungo attesa.



Un intervento a tutto campo quello che coinvolgerà numerosi cantieri: dal pieno recupero del Palazzo delle Rivolte alla riqualificazione dei Giardini Regina Elena e piazza Santa Brigida, passando per il restauro di Palazzo Roverizio e la Cappella Bottini. E poi ancora il recupero di strade, vicoli e fontane, alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica, e la completa riqualificazione della galleria Francia.



I 16 milioni stanziati per tutti gli interventi programmati e partiti rappresentano la risposta più importante mai data per il rilancio della Pigna, obiettivo sempre annunciato, per decenni, ma mai concretamente realizzato da nessuno. Una rivoluzione avviata dall'amministrazione Biancheri che siamo certi Alessandro Mager potrà proseguire nel solco di un forte rilancio culturale e turistico coinvolgendo anche associazioni del territorio e operatori economici privati, con l'obiettivo di fare della Pigna di Sanremo, finalmente, uno dei borghi più attrattivi della Liguria”