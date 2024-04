Torna il salone orientamenti nella provincia di Imperia: al Palafiori di Sanremo

Il prossimo 16 e 17 aprile, al Palafiori di Sanremo, il salone Orientamenti approda nuovamente in provincia di Imperia. Un evento che si propone di offrire un'importante opportunità di orientamento e approfondimento per i giovani studenti alle prese con le decisioni sul proprio percorso scolastico e formativo.

Organizzato da Regione Liguria, Alfa Liguria, Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Provinciale e Comune di Sanremo, il Salone si pone come un punto di riferimento per coloro che devono affrontare la delicata scelta riguardante il proseguimento degli studi dopo la scuola secondaria di primo grado.

La manifestazione non solo consentirà agli studenti e alle famiglie di entrare in contatto con docenti ed esperti, ma offrirà anche la possibilità di esplorare l'offerta formativa provinciale attraverso gli stand degli istituti secondari di secondo grado e degli enti di formazione professionale (IeFP)del territorio. Il ruolo degli adulti nel percorso di scelta è fondamentale: La famiglia, infatti, è il luogo dove possono essere considerati tutti gli elementi utili a costruire il futuro dei giovani.

Accompagnare i propri figli nella scelta del percorso scolastico e formativo è un compito che richiede sostegno e comprensione. Per questo motivo Orientamenti - #Progettiamocilfuturo, presenta un calendario di appuntamenti-webinar appositamente pensati per accompagnare i genitori e fornire loro supporto nella scelta dei percorsi di studi dei propri figli. In un momento in cui la società e il mondo del lavoro richiedono sempre maggiori competenze e flessibilità, il supporto sia delle istituzioni che della famiglia diventa ancor più prezioso per guidare i giovani verso un futuro di successo e realizzazione personale.

L’ingresso è gratuito e sarà dedicato la mattina (dalle ore 9 alle 13) alle classi accompagnate dai docenti, mentre dalle ore 14 alle ore 18 è prevista l’apertura al pubblico. Le modalità di ingresso e i calendari di appuntamenti-webinar sono consultabili su: www.orientamenti.regione.liguria.it. Per maggiori informazioni e supporto scrivere a: eventi@saloneorientamenti.it.