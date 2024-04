Pesca Sportiva, Forza Italia Sanremo: "Nessuna strumentalizzazione. Argomento attenzionato o in Regione e al Governo"

Forza Italia Sanremo ritiene opportuno puntualizzare sulle dichiarazioni apprese da un esponente di una delle liste in contrapposizione alla coalizione di centrodestra.

"Il tema riguarda la pesca sportiva e l’interesse che Forza Italia, riporta la nota stampa firmata da Simone Baggioli Coordinatore Provinciale Forza Italia, in regione Liguria, per tramite dei Consiglieri Claudio Muzio e Angelo Vaccarezza, ha sempre avuto nei confronti della pesca presentando un’interrogazione in difesa dei palamiti".



"Infatti, in data 4 marzo 2024, Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia, viene specificato, depositava un’Interrogazione, sottoscritta anche dal collega Angelo Vaccarezza, con la quale veniva chiesto alla Giunta Toti di attivarsi nelle sedi istituzionali, a partire dalla Conferenza Stato-Regioni, per tutelare la pesca ricreativa con il palamito, 'fortemente penalizzata' dal recente decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) che ha ridotto da 200 a 50 il numero di ami utilizzabili per questo tipo di pesca, introducendo anche il divieto di usare verricelli elettrici per salparli".

"Questo Decreto, a nostro avviso, prosegue Forza Italia, è un’entrata a gamba tesa su un mondo, quello della pesca sportiva e ricreativa, che anche nella nostra Liguria conta un grande numero di appassionati e di associazioni dilettantistiche che rappresentano un presidio sociale che andrebbe tutelato e valorizzato. Spiace rilevare come alla base del decreto del MASAF vi sia un approccio alla pesca ricreativa che ne sottovaluta il valore anche culturale ed economico. Il palamito rappresenta una tradizione molto radicata in Liguria, è un tipo di pesca selettivo e poco impattante sul prelievo ittico nel nostro mare, e limitarne così radicalmente l’uso rischia di provocare l’abbandono della pesca dilettantistica da parte di un gran numero di appassionati, con significative ricadute anche sul ciclo economico generato da questa attività.

Per tutti questi motivi i nostri consiglieri regionali hanno deciso di presentare con urgenza, questa Interrogazione".

"Ricordiamo che già nel 2016 il nostro capogruppo Muzio, sempre con Vaccarezza, propose una mozione in difesa della pesca con il palamito approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, che - chiosa il partito - impegnava la Giunta a mettere in campo, presso le sedi istituzionali competenti e presso i soggetti coinvolti nel processo legislativo, un’incisiva azione finalizzata a salvaguardare la pesca sportiva e ricreativa quale importante risorsa sociale per l’Italia e a scongiurare l’approvazione di norme che ne mettano a rischio l’effettivo esercizio".

In conclusione, Forza Italia ha ritenuto opportuno fare questa precisazione con l’intento di evitare strumentalizzazioni su questioni che già da tempo sono oggetto di attenta analisi e valutazione, non solo in Regione ma anche a livello di Governo centrale. "Ricordo che il 20 Aprile, a Sestri Levante, specifica Baggiol, si terrà una manifestazione organizzata dai circoli pesca sportivi sestresi cui parteciperanno molti altri circoli sportivi della regione Liguria".