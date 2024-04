Elezioni Sanremo, il candidato sindaco Alessandro Mager incontra i sindacati del Casinò

Mager ha ascoltato le istanze dei partecipanti. In particolare Enzo Cioffi (Segretario Regionale Uilcom Uil) ha evidenziato la centralità del gioco ed ha sottolineato la necessità di continuare il ricambio generazionale iniziato, anche con un intervento sulla pianta organica. Ha inoltre sottolineato come tutti i servizi terzializzati offrano carenze a causa del numero ridotto degli occupati. Marilena Semeria (Fisascat Cisl) oltre ad auspicare relazioni trasparenti e comunicazione costante tra sindacato e proprietà (“siamo interlocutori sani e coerenti per offrire soluzioni”), ha ribadito come esista un margine di crescita sui giochi tradizionali e post tradizionali (slot-machines) che bisogna sfruttare, aprendo più tavoli, organizzando più eventi legati al gioco, sfruttando maggiormente il gioco, sull’onda dell’andamento positivo che i giochi tradizionali stanno avendo nell’ultimo periodo. Nei prossimi giorni Mager incontrerà le sigle sindacali che hanno richieste un incontro separato.

"Il Casinò è estremamente importante per Sanremo - ha detto Mager - per un sacco di motivi. La mia impressione oggi è che si tratti un'azienda un po' troppo ingessata, un po' troppo chiusa, che avrebbe bisogno di tornare ad essere il fulcro turistico di Sanremo in modalità più ampia. Ho ascoltato con grande interesse i rappresentanti delle OOSS, per capire cosa si aspettano dalla prossima Amministrazione e quali possono essere gli aspetti sui quali la prossima amministrazione si dovrà concentrare per migliorare la casa da gioco".