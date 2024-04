Ventimiglia, rombano i motori: un successo il '6° test day Villatella' del Team Piegavalvole (Foto)

Giornata di sport e divertimento a Villatella. E' stato un successo il 6° test day organizzato dal Team Piegavalvole domenica scorsa nella frazione di Ventimiglia. Tante le macchine che hanno preso parte alla corsa sportiva automobilistica ma alla fine è stato Luigi Minelli il re di Villatella seguito a ruota da Valerio Papalia e Luca Rosingana.

"Complimenti ragazzi per l'ottima riuscita dell'iniziativa!" - commenta il sindaco Flavio Di Muro che ha presenziato alla manifestazione insieme all'assessore Serena Calcopietro e al consigliere comunale Enzo Di Marco.

"Un ringraziamento va a tutti i partecipanti che non si sono fatti spaventare dal veloce e insidioso percorso dell'estremo ponente" - dicono gli organizzatori - "Un grazie di cuore alla Protezione Civile di Camporosso, alla Protezione Civile di Ventimiglia, alla Protezione Civile ANC, agli steward di Ventimiglia capitanati dall'amico Mario Manna, all'officina Autosoccorso Cicerone e alla Croce Rossa per aver contribuito alla riuscita della manifestazione. Un grazie va anche all'amministrazione comunale della città di Ventimiglia per aver autorizzato la manifestazione, al sindaco Flavio Di Muro, che è anche passato per un saluto, all'assessore alle manifestazioni Serena Calcopietro e al consigliere comunale con delega allo sport Enzo Di Marco per la fattiva collaborazione e per essere passati anche loro a trovarci. Un grazie immenso va, soprattutto, ai ragazzi/e del team Piegavalvole perché senza loro tutto questo non sarebbe stato possibile".