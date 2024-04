Ventimiglia, viene investita sulle strisce pedonali: mobilitazione di soccorsi in via Roma (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, nel pomeriggio odierno, in via Roma, nei pressi dell'incrocio con via Carso, a Ventimiglia per un incidente stradale che sembrerebbe aver coinvolto una macchina, targata francese, e un pedone che stava attraversando sulle strisce.

Sul posto sono intervenuti un'automedica della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia che hanno soccorso un ferito, una donna di 44 anni. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

Il traffico è stato momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, per consentire l'intervento dei soccorsi.