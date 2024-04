Per la 'Giornata del Mare e della cultura marinara' coinvolte le scolaresche di Sanremo e Vallecrosia

Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto, l’11 aprile ricorre la “Giornata del mare e della cultura marinara”, che vede anche la Guardia Costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.



«Di qui - si spiega nel comunicato –, la promozione di iniziative formative e divulgative da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e del dipendente Ufficio Locale marittimo di Ventimiglia per diffonderne la conoscenza, al fianco della scuola che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al rispetto, esteso in questo caso anche a quello del bene-mare, attraverso attività e momenti di confronto.

Sono state organizzate numerose iniziative in collaborazione con diversi istituti scolastici del territorio, finalizzate al coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi; questi momenti di condivisione sono stati utili per riflettere insieme sull’importanza del mare come risorsa primaria dal valore inestimabile, sia dal punto di vista naturalistico che culturale.

Per promuove la cultura marinara sono stati coinvolti i seguenti Istituti:

- Istituto Superiore "Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale" di Vallecrosia. Hanno partecipato 40 studenti frequentatori delle classi terze. Il programma ha previsto la visita alle strutture portuali, una conferenza con una biologa marina e l’incontro con il personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia, che ha illustrato l'operato del Corpo delle Capitanerie di Porto nell’ambito della tutela e della salvaguardia dell'ambiente marino e ha presentato il nuovo battello GC B173.



- Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante di Sanremo – progetto@mare. Ai 30 studenti frequentatori delle classi seconde dell’Istituto secondario di 1° grado, il personale di Circomare Sanremo ha illustrato i principali compiti istituzionali con presentazioni e video e gli studenti hanno potuto, altresì, prendere visione della sala Operativa e della dipendente Motovedetta CP 864 presente il loco.



- Scuola Primaria Montessori di Sanremo. I bambini sono stati accolti nella sala riunioni dello Yacht Club dove, in collaborazione con un rappresentante dei “Consoli del mare”, si è tenuta una conferenza sui cetacei e il Santuario Pelagos e alla fine della lezione sono stati accompagnati in banchina per vedere la motovedetta classe 800 e le barche a vela dello Yacht Club.

A tutti i partecipanti, durante i vari incontri, è stato evidenziato che lo scopo principale dell’impegno profuso dalla Guardia Costiera è quello di prevenire, e quando necessario reprimere, tutte le condotte che possano mettere in pericolo la vita e compromettere l’ambiente. Il rispetto del mare e delle norme di sicurezza inizia a terra, per questo è importante insegnare ai ragazzi tutte le precauzioni e gli accorgimenti da adottare, che devono poi essere seguiti da comportamenti dettati dal buonsenso da tutti coloro che vivono il mare, sia per svago che per lavoro».