Sanremo, sabato l'evento 'Confartigianato salute presenta MEDtalks'

Si terrà sabato 13 aprile, dalle ore 10 alle 13, presso Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29 a Sanremo, l’evento “Confartigianato Salute presenta MEDtalks – Patologia flebo-linfatica: diagnosi, correlazioni anatomo-funzionali e scelte terapeutiche”. L’iniziativa ha il duplice obiettivo di proporre incontri periodici a Sanremo e provincia, aperti sia a medici e professionisti sanitari sia alla cittadinanza, per promuovere la conoscenza su temi rilevanti nel campo della sanità e della salute.

L’incontro, ad ingresso libero e aperto a tutti, è organizzato dalla Confartigianato in collaborazione con l’Ambulatorio Fisiomed con il patrocinio di OFI (Ordine Fisioterapisti Italiani) Liguria e di ASL 1 Imperia.

“Si tratta di un’iniziativa molto interessante - dichiara Donatella Vivaldi, Presidente Confartigianato Imperia - Sono stati coinvolti professionisti del settore sanitario: medici generici, specialisti, fisioterapisti e altre figure che gestiscono problemi venosi e linfatici, con particolare attenzione alle problematiche degli arti inferiori. Saranno affrontati argomenti di attualità e dibattuti approcci innovativi nella diagnosi e nel trattamento di queste condizioni mediche sempre più diffuse”.

“L’obiettivo è fornire un’opportunità di scambio di conoscenze, esperienze e best practices tra i professionisti presenti, migliorando la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti affetti da tali patologie - aggiunge Matteo Buffa, responsabile di Fisiomed - Vogliamo offrire al cittadino l’opportunità di prendere coscienza della propria salute vascolare, di informarsi sui segni e i sintomi da monitorare di conoscere le risorse e le figure professionali disponibili per la gestione delle loro condizioni”.

Tra i temi affrontati le malattie venose, le malattie della circolazione linfatica, l’ortopedia e le malattie vascolari e linfatiche, il ruolo della fisioterapia nelle problematiche vascolari e linfatiche e l’importanza dell’appoggio plantare nelle patologie circolatorie.

All’incontro interverranno:

Barbara Biale – Segretario provinciale Confartigianato Imperia

Dr. Alberto Macciò – Specialista in chirurgia generale, responsabile LINFOLOGIA-HUMANITAS Medical Care & Gavezzeni, prevenzione, diagnosi e cura delle malattie della circolazione linfatica e chilifera

Dr. Andrea Mannari – Specialista e dirigente medico U.O. in chirurgia vascolare, responsabile SSD di flebologia diagnostica e terapeutica ASL 1 Imperiese

Dr. Federico Ciucio – Specialista in ortopedia e traumatologia, dirigente medico U.O. di ortopedia ASL 1 Imperiese

Dr.ssa Chiara Palmero – Fisioterapista esperta in rieducazione linfologica, libera professionista presso Ambulatorio, Studio Ventimed e Studio Dr. Macciò

Dr.ssa Marika Manera – Podologa specialista in podologia pediatrica, libera professionista presso Ambulatorio Fisiomed

L’evento del 13 aprile permetterà l’accreditamento di 3.9 ECM per medici e professionisti sanitari e sarà il primo di iniziative di questo genere che avranno cadenza semestrale. Per i prossimi appuntamenti l’obiettivo è coinvolgere medici e professionisti di alto livello, a livello locale e anche da altre regioni.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa di Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.