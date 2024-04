Sanremo: giovedì al Centrale concerto per la ‘Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo’.

Giovedì alle 21, al Teatro Centrale di Sanremo, si terrà un evento musicale nell'ambito delle manifestazioni del 2 aprile per la ‘Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo’.

L'evento è una collaborazione tra la direzione del Teatro Centrale e l'ANGSA (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo). L'associazione, presente sul territorio sanremese dall'ottobre del 2014, è formata da genitori, parenti di bambini, ragazzi e adulti autistici. Con l'aiuto di Volontari e professionisti, istituisce corsi formativo-divulgativi per insegnanti e educatori che hanno contatto con questa realtà. Nel corso degli ultimi anni ha partecipato ai progetti regionali ‘Insieme si può’ e organizzato corsi di inglese per ragazzi, di disegno Manga, mini corso di barman e gite varie per ragazzi e famiglie.

A esibirsi sul palco sarà l'Orchestra ed il Coro di Musica Folk della Scuola Musicale di Dugo Selo (Zagabria), gruppo classificato al 1° posto nella ‘World Rank List Folk Music 2022’. Oltre ai brani appartenenti al folk internazionale, presente anche il repertorio classico con musiche di Saint-Saens, Chopin, Clementi. L'orchestra di Dugo Selo farà una unica esibizione italiana a Sanremo in quanto poi si sposterà in Francia e a Monaco per i concerti dei prossimi giorni. La serata sarà presentata da Greta Echelon Secchi. Ingresso libero.