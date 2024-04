Sanremo: riaperta a senso unico alternato strada Solaro Rapalin, proseguono i lavori (Foto)

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, oggi pomeriggio alle 15 è stata riaperta, a senso unico alternato, strada Solaro Rapalin, la via di collegamento tra via Padre Semeria e la zona della Foce a Sanremo.

Terminato il lavoro di ‘palificazione’ della strada che, il 26 febbraio scorso era letteralmente crollata costringendo il Comune ad emanare l’ordinanza di chiusura totale della via. Venne deciso un intervento di somma urgenza per 70/80mila euro, per un ripristino particolarmente importante per la viabilità della zona Ovest di Sanremo.

Una buona notizia per i residenti ma anche per chi spesso la utilizza come scorciatoia in uscita dall’autostrada. I lavori vengono svolti dalla ditta Manfredi di Pieve di Teco che, oltre alla messa in sicurezza, è dovuta intervenire anche per i sottoservizi, visto che transitano al di sotto tubazioni, cavi di corrente ed altro.