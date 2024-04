A partire da venerdì prossimo lo sportello 'Bussola Digitale' del Comune di Bordighera sospende la propria attività.

Al personale, che ha trovato un proprio impegno lavorativo in altro Ente, l'Amministrazione Comunale tutta esprime il proprio ringraziamento per l'impegno, la serietà e la cortesia. Sarà comunicata la data di riapertura non appena saranno individuate altre risorse per il settore.