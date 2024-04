Sanremo: buche in via Quinto Mansuino a Bussana, un residente ne segnala la pericolosità

"Egregio direttore, vorrei segnalarle lo stato in cui si trova la via Quinto Mansuino-Bussana sede della mia attività.



Anche prima delle recenti piogge lo stato dell'asfalto nelle suddetta via era precario, dopo le recenti piogge e divenuto, specie per i mezzi leggeri (auto, moto, ecc.) un 'gruviera'. Buche profonde che al sottoscritto hanno squarciato una gomma con conseguente sostituzione della coppia anteriore. Auspico che al più presto venga posto rimedio. Antonio Vaccari".