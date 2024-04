Ospedaletti: nel prossimo fine settimana romberanno le auto storiche per il 'Raduno dei Fiori'

E’ stato presentato oggi ad Ospedaletti il ‘Raduno dei Fiori’, che si svolgerà nel prossimo weekend nella città delle rose. Sarà un appuntamento dedicato alle auto storiche si ‘sfideranno’ sul circuito cittadino, nonché in un percorso nell'entroterra ligure che toccherà diverse località come Ceriana, Perinaldo, Apricale, Bajardo per citarne alcune.

Sabato l'appuntamento scatterà alle 14, dopo la mattinata dedicata alle iscrizioni. E' prevista la prova spettacolo sul circuito cittadino, fino alle 19 con le partenze ogni 30 secondi. Domenica, dopo la cena di sabato sera, è prevista la partenza alle 9.30 per la 'Ronde' che porterà i partecipanti in giro per l'entroterra, dove i sindaci dei diversi paesi accoglieranno le auto anche con momenti gastronomici. Sono 53 le auto iscritte al 4° Memorial Alessandro Gazzano.

Quest'anno la collaborazione fra la scuderia Sanremo Rally Team e Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Imperia Sanremo) è volta a sensibilizzare e promuovere la prevenzione come stile di vita. Quindi non solo alimentazione, ma sport e socialità per un corretto comportamento a 360 gradi.

“Esserci – evidenziano gli organizzatori - significa volgere lo sguardo al futuro per il bene di tutti noi, grazie anche al grande impegno dei Volontari Lilt: una realtà importante, che merita l'attenzione di tutti per fare ancora di più, con perseveranza e amore, ciascuno nella propria sfera di competenza, insieme per raggiungere un grande risultato, la salute”.

"Diciamo grazie a Sanremo Rally Team - spiega il Presidente della Lilt, Claudio Battaglia - che attenta al nostro operato ci supporta con questa opportunità, collaborazione e grande generosità. Ci aspettano ancora altre sfide nella prevenzione delle malattie tumorali nel futuro; saremo tutti coinvolti per noi ed i nostri concittadini meno fortunati, ma essere presenti, attivi ed innovativi è la mission della Lilt e grazie anche ad iniziative come questa, noi ci siamo perché ‘Prevenire è vivere’.”

Il ‘Sanremo Rally Team’ è una scuderia che nasce nel 1980 per dare assistenza ai piloti locali, all'epoca c'era il rally mondiale. Dopo 15 anni di attività ha chiuso ed è stata riattivata nel 2010, anno della rinascita. Questa volta non più con fini di assistenza ma per organizzare eventi e ricordare i nostri piloti locali. L'ultimo evento si è svolo il 14 gennaio scorso a Ceriana, in ricordo dell'indimenticabile grande Amilcare Balestrieri.