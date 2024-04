Elezioni Amministrative a Sanremo: gazebo di Fratelli d'Italia nella zona della Foce

Nuovo appuntamento con la cittadinanza, previsto per domani con Fratelli d’Italia. Con un gazebo in zona ‘Foce’ davanti al Supermercato Coop, il partito di Giorgia Meloni scende nuovamente in campo, in mezzo alla gente, per un momento di incontro, di confronto, o anche solo per un semplice saluto, con i cittadini, dalle 10 alle 12.

“Un’ottima occasione, per chi lo desidera, di comprendere le ragioni – sottolinea Fratelli d’Italia - per le quali ha deciso di sostenere il candidato Sindaco del centrodestra Gianni Rolando, in prossimità delle prossime elezioni amministrative del 8 e 9 giugno”.

Saranno presenti i candidati della lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni Amministrative, il Senatore Gianni Berrino, il consigliere Regionale Veronica Russo e il candidato sindaco Gianni Rolando.