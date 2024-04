Sono molte le ragioni per cui è preferibile votare il movimento civico Anima: eccole

"Sono molte le ragioni per cui è preferibile votare il movimento civico ANIMA. E' composta da diverse sensibilità, è una squadra eterogenea, competente e credibile, pronta a dare il proprio contributo per il Governo di Sanremo".

"Partecipazione diretta: ANIMA promuove la partecipazione diretta dei cittadini nella politica locale. Questo significa che i cittadini hanno maggiori possibilità di influenzare le decisioni che li riguardano direttamente. Trasparenza e responsabilità: ANIMA promuove la trasparenza delle proprie azioni e dichiara di volerne rendere conto direttamente ai cittadini".

"Focus sui problemi locali: ANIMA si concentra sui problemi specifici della comunità locale. Ciò significa che siamo propensi a rispondere alle esigenze e alle preoccupazioni dei cittadini a livello locale. Innovazione e cambiamento: ANIMA intende portare nuove idee e approcci innovativi alla politica, sfidando lo status quo e promuovendo il cambiamento positivo".

"Indipendenza dai partiti tradizionali: ANIMA non è legata alle tradizionali alleanze partitiche, il che favorisce maggiore indipendenza e flessibilità nell'approccio alla risoluzione dei problemi. Coinvolgimento della società civile: ANIMA persegue il coinvolgimento attivo di tutta la società civile, incoraggia la partecipazione di gruppi diversi e promuove un senso di appartenenza e coesione all'interno della comunità".

"In definitiva, votare ANIMA è una scelta preferibile per coloro che desiderano un cambiamento nella politica locale, un maggiore coinvolgimento dei cittadini e una maggiore attenzione ai problemi specifici della comunità. Scegliere le persone di ANIMA significa dare più forza al cambiamento CIVICO per Sanremo, con Alessandro Mager Sindaco".