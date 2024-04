Sanremo: domani inaugurazione della sede del PD con l'Onorevole Orlando e l'Eurodeputato Benifei

All'inaugurazione della sede cittadina del Partito Democratico, in programma domani alle 18.30 in via Zeffiro Massa 2 parteciperanno, oltre ai dirigenti locali, il candidato sindaco Fulvio Fellegara, l'onorevole Andrea Orlando e l’Eurodeputato Brando Benifei.

"Un'occasione importante per il PD locale – evidenzia il partito - che torna ad avere una sede aperta in centro città, punto di riferimento per tutti gli iscritti e simpatizzanti, a partire da questo periodo elettorale e per restare in seguito quale presidio democratico”.

A seguire l'inaugurazione e apertura ufficiale e gli interventi degli ospiti, il Partito Democratico organizza per le 19 un aperitivo al bar Simpaty di via Marsaglia, al quale segue una cena di autofinanziamento al ristorante Marinella. Per la cena le prenotazioni sono aperte chiamando il numero 328.8656275.