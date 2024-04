Domani il 'Sanremo Pride': lettera del candidato a sindaco Alessandro Mager a 'Mia Arcigay'

“Ho esaminato con grande interesse la vostra lettera pubblica, e desidero rispondere prontamente alle vostre richieste in merito ai diritti delle persone LGBT+ nella nostra amata città di Sanremo”.

Inizia così una lettera, inviata dal candidato a sindaco Alessandro Mager, al comitato ‘Mia Arcigay’ di Imperia e al suo presidente, Marco Antei. “In linea con il mio impegno per la promozione dei diritti individuali e la creazione di una comunità inclusiva – prosegue Ma confermo il mio sostegno per una piena attuazione della carta d'intenti della rete anti-discriminazioni (Re.A.Dy), di cui Sanremo è già parte grazie all’adesione dell’amministrazione attuale. È fondamentale garantire un ambiente libero da discriminazioni di qualsiasi genere. La realizzazione del ‘Pride’ sanremese rappresenta un momento di grande importanza per promuovere l'inclusione. Il Comune di Sanremo sarà coinvolto nella creazione di questo evento. Sarà impegno della nostra squadra studiare un piano pluriennale di manifestazioni”.

“In merito alla messa a disposizione della sede già in uso da M.I.A. Arcigay Imperia per le vostre attività – va avanti Mager - ne comprendo l'importanza e mi impegno a trovare una soluzione adeguata e non onerosa, così come per altre associazioni rappresentative di diverse realtà che operano nella nostra comunità. Posso assicurarvi che lavoreremo per individuare una soluzione che sia equa e soddisfi le esigenze di tutti. Sono fermamente convinto che la collaborazione e il dialogo costruttivo siano la chiave per risolvere le questioni complesse e promuovere un ambiente di inclusione e rispetto reciproco”.

“In merito alla proposta di realizzare una mostra permanente sulla storia LGBT+ di Sanremo, sono favorevole alla realizzazione di tutte le iniziative culturali che valorizzino la storia di Sanremo. Per quanto riguarda l'esposizione della bandiera arcobaleno nei punti di interesse della città, voglio rassicurarvi che non sarà un problema. Al contrario, considero importante simboleggiare il nostro impegno per un ambiente inclusivo e accogliente. Tra l’altro una bandiera con i colori della pace credo sia sempre opportuna. Concludo ribadendo il mio impegno per una Sanremo accogliente, inclusiva e libera da qualsiasi forma di discriminazione. Sono convinto che insieme possiamo costruire una città dove ognuno si senta accolto e rispettato”.