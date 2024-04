CNA Imperia lancia Mestieri Digitali: “Una nuova realtà operativa”

“CNA Imperia è lieta di annunciare l'evoluzione operativa di un mestiere già consolidato all'interno dell'associazione, ora rivolto a fornire un sostegno completo agli associati in ogni aspetto dello sviluppo e della transizione digitale. Questo nuovo braccio operativo, denominato Mestieri Digitali, rappresenta una vera e propria sfida nel panorama dell'innovazione digitale”.

Così CNA Imperia lancia il nuovo progetto, come spiega il direttore Luciano Vazzano: “Questa iniziativa è una pietra miliare nel nostro impegno a supportare attivamente le imprese del nostro territorio nella transizione digitale. Mestieri Digitali è il primo esempio in casa CNA di come vari componenti del 'mestiere digitale' si uniscano per fornire un supporto coordinato agli associati, offrendo dinamiche, assistenza e tariffe vantaggiose da parte dell'associazione”.

“Le prime settimane di attività di Mestieri Digitali hanno già visto numerose richieste di supporto per la partecipazione a bandi finanziati - aggiungono da CNA - dimostrando l'importanza di un'assistenza qualificata in questo ambito”.

“Abbiamo riunito professionisti giovani ed esperti provenienti da settori diversi, che operano in un ambiente collaborativo - dice Graziano Poretti, coordinatore di Mestieri Digitali - questo non solo favorisce lo scambio di conoscenze e esperienze tra i membri del gruppo, ma offre anche un'opportunità di crescita per le aziende associate a CNA”.

"In un contesto in cui i bandi di finanziamento sono sempre più orientati verso una componente digitale - continua Vazzano - crediamo che Mestieri Digitali possa rappresentare uno strumento prezioso per consentire a tutte le imprese associate di accedere a queste opportunità di sviluppo, gestite direttamente dall'associazione. CNA Imperia conferma così il suo impegno nell'innovazione e nello sviluppo digitale del territorio, offrendo agli associati gli strumenti e il supporto necessari per affrontare le sfide del mercato contemporaneo”.

Per ulteriori informazioni su Mestieri Digitali e per contatti:

Sito Web: im.cna.it/digitale/

Email: mestieridigitali@im.cna.it