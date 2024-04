Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 4 a domenica 7 aprile in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 4 APRILE



SANREMO

9.00. Cerimonia della prima posa delle Pietre d'inciampo in Corso Garibaldi 138 + prosecuzione dell’evento al Teatro del Casinò per un incontro di approfondimento con gli studenti del Liceo ‘G.D. Cassini’. Evento a cura di Comune e Liceo Cassini

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 7 aprile (h 10/12-15/19)

16.00-19.30. ‘Brevi storie nel cerchio’: ultimo giorno della mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston



16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069

16.30. Per i ‘Martedì letterari’ (eccezionalmente di giovedì), Antonio Manzini presenta il thriller ‘Tutti i particolari in cronaca’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili



18.00. ‘Valori, Principi e Idee verso le Elezioni Europee 2024 e delle Comunali di Sanremo’: incontro pubblico organizzato dal PD provinciale di Imperia e dal Circolo PD di Sanremo + presentazione della ‘Piccola guida di sinistra’ di Emanuele Fiano. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero



20.30. Concerto pianistico di Maurizio Barboro a cura della Scuola di Musica Città di Sanremo e Giovane Orchestra Note Libere. Villa Zirio, Corso Cavallotti 51, ingresso libero fino ad esaurimento posti

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



17.00. ‘Il Giro del Mondo in 80 Bambini’ di Massimo Baraldi. Presenta Giorgia Ammirati. Biblioteca Civica L. Logorio, piazza De Amicis



BORDIGHERA



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica ‘Bianco e Nero’ di Salvatore (Sal) Russo. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8

21.00. ‘Sport: tra Dipendenza e Salute’: laboratorio dell’Autostima condotto dalla dott.ssa Martina de Vito (psicologa). Sede dell’associazione Noi4You di via Firenze 1

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per ‘Tea con l’autore’ (13ª edizione), presentazione libro ‘Verde mare, blu profondo’ (Mondo Golem) di Daniela Mencarelli Hofmann. Dialoga con l’autrice la giornalista Viviana Spada. Biblioteca Civica, ingresso libero



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 6 aprile (i dettagli a questo link)



MONACO



9.30-18.00. ‘Superyacht Chef Competition’: competizione culinaria tra chef di superpanfili di oltre 40 metri presieduta dallo chef Yannick Alléno, tre stelle della Guida Michelin, affiancato da specialisti della gastronomia e sotto la supervisione dello chef Joël Garault, presidente di Goûts et Saveurs. Yacht Club de Monaco (più info)



19.00. Per ‘Les Rencontres Philosophiques de Monaco’, serata dedicata al tema della ‘Solidarietà’ con la partecipazione di studenti e docenti di filosofia dell'istituto François d'Assise – Nicolas Barré e del Lycée Albert 1er de Monaco. Teatro Principessa Grace (più info)

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto di Karol Mossakowski all’organo. Église du Sacré-Cœur (i dettagli a questo link)

20.30. Concerto ‘Thursday Live Session – Gliz’. Grimaldi Forum Monaco, ingresso gratuito (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





VENERDI’ 5 APRILE

SANREMO

9.00-12.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 7 aprile (h 10/12-15/19)

11.00 & 11.45. Festival della Parola Reloaded: incontro per gli studenti con Gino Cecchettin (in collegamento): l’ingegnere che costruisce progetti per combattere la violenza di genere in memoria della figlia Giulia. Modera Massimo Poggini e Ilaria Bellantoni + alle 11.45 ‘Alle radici della violenza di genere: il ruolo della musica e dei media’: incontro con Roberto Natale (Direttore Rai per la sostenibilità) , Elisa Giomi (Commissaria Agcom), Cristina Carbotti (caposervizio TgR Liguria). Teatro del Casinò (più info)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069

16.00. Per l’Unitrè, presentazione del libro ‘Effetto Atlantide: come salvarci dal naufragio digitale’ di Nicoletta Prandi. Ex sala consiliare del Museo civico, piazza Nota

17.30. Per i ‘Martedì letterari’ (eccezionalmente di venerdì), in collaborazione con il Serra International la giornalista Costanza Miriano presenta ‘Il libro che ci legge. La Bibbia come mappa del tesoro’ (Sorzogno). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili

18.00 & 19.00. Festival della Parola Reloaded: presentazione del libro ‘Ariston. La scatola magica di Sanremo’ di Walter Vacchino e Luca Ammirati (Salani). Modera Graziella Corrent + alle 19 presentazione del libro ‘Syd Barrett. Scritto sui rovi’ di Luca ‘Chino’ Ferrari (Music Books). Sede Club Tenco (più info)

21.00. ‘Ti posso spiegare’: spettacolo comico con Katia Follesa & Angelo Pisani. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



17.00. Per l’evento ‘Raccontiamo il Mondo. Geografie, culture, immagini, ‘Notte Internazionale della Geografia’ organizzata dal prof. Alessandro Carassale e Associazione Italiana Insegnanti di Geografia con lectio magistralis, interventi, laboratori e cena tematica a cura dell'IIS Giancardi di Alassio. IIS Ruffini di Imperia, Indirizzo: Via Terre Bianche 2, info 340 3102954 (il programma nella locandina)



BORDIGHERA



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



17.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Il cinema italiano nei manifesti cinematografici della Polonia’. Sede dell'UCD-ANPI, via Mercato 8, fino al 14 aprile



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)

18.00. Per il tour letterario ‘Un Mare d’Inchiostro’, il giornalista, scrittore e ufologo Danilo Tacchino presenta il suo ‘Liguria nascosta e sconosciuta’ (Ligurpress) che porta alla scoperta del volto più autentico e nascosto della Liguria. Conduce Luca Valentini. NoName di via Genala 13



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. ‘Verde Speranza - il verde pubblico a San Bartolomeo al Mare’: convegno promosso dal gruppo Insieme Possiamo per parlare con la cittadinanza del verde pubblico alla presenza di un Agronomo, con ampia esperienza della situazione cittadina, per conoscere il valore delle piante e alcuni esempi di semplice manutenzione degli alberi e delle aree verdi comunali. Centro Sociale Incontro, Giardini 1°Maggio 7



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



MOLINI DI TRIORA



18.00. Convegno sul tema ‘Cosa sono i crediti di sostenibilità?’ per conoscere come è possibile realizzare interventi mirati per poter valorizzare il patrimonio boschivo da un punto di vista ambientale, sociale, turistico ed economico. Interviene Matteo Doveri, Key account manager di Tree-Fair. Sala consiliare del Comune



PIEVE DI TECO



21.00. Per la rassegna ‘TeatRotary’, Alma Latina’: recital di chitarra di Manuel Merlo con sonorità della Spagna e del Sudamerica. Evento promosso da Rotary e Rotaract Club Imperia con ricavato a favore dell’istituto comprensivo di Pieve di Teco e Pontedassio. Teatro Salvini (25 euro)



TRIORA

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 6 aprile (i dettagli a questo link)

MENTON



10.30. Mostra Internazionale degli Agrumi 2024: immersione nel colorato mondo degli agrumi e dei loro usi: alimentare, ornamentale, artistico, cosmetico, culinario. Palais de l’Europe, anche domani (più info)



MONACO

10.00. Festa di beneficenza organizzata dall'associazione ‘Œuvre de Soeur Marie’ a favore degli anziani, con numerose bancarelle che vendono oggetti d'antiquariato, giocattoli, abbigliamento e libri + bar, buffet e torte + bancarelle internazionali con deliziose prelibatezze provenienti da tutto il mondo. Chapiteau de Fontvielle, anche domani

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto di Varduhi Yeritsyan al pianoforte. Musée océanographique (i dettagli a questo link)





SABATO 6 APRILE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati (h 9/12-15/18). Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito, fino al 7 aprile (h 10/12-15/19)



14.30. ‘Festa di primavera. Il risveglio magico del bosco’: Laboratori creativi + Spettacoli teatrali + Mini conferenze magiche + Balli e musica + Truccabimbi + Libri. Evento rivolte ai bambini e alle loro famiglie organizzato dall’associazione Talea a San Romolo, anche domani (partecipazione gratuita o a offerta libera)



15.30. Sanremo Pride 2024 con partenza da corso Salvo d'Acquisto e si termine in piazzale pian di Nave con la musica degli Obv Crew fino alle 20.00 circa + Afterparty al Piña Social Club, nel centro della Pigna sanremese (più info)

16.00-20.00. ‘Visioni e forma poliedriche’: mostra di scultura dell’artista Amerigo Morel. Galleria ‘La Bonbonnière’, corso Inglesi 1, fino al 15 aprile, ingresso libero, info 0184 573069

17.00 & 18.00. Per il Festival della Parola Reloaded, presentazione libro ‘La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days’ di Emilio Targia e Giuseppe Ganelli (Minerva). Modera Maurilio Giordana + alle 18, presentazione libro ‘La versione di Cochi di Aurelio ‘Cochi’ Ponzoni e Paolo Crespi (Baldini+Castoldi) . Modera Massimo Poggini. Sede Club Tenco (più info)

18.00. ‘Il pianoforte in vigorosa dialettica con la massa orchestrale e la Sinfonia dal finale ‘bizzarro e selvaggio’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Nayden Todorov con Maya Oganyan al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

20.30 & 21.45. Per il Festival della Parola Reloaded, incontro con Walter Veltroni: dai recenti docufilm su Fabrizio De André e Lucio Dalla a ‘La condanna’ (Rizzoli), il nuovo racconto sulla ferocia. Modera Emilio Targia e Massimo Poggini, Veltroni riceve il Premio Ambasciatore della Parola + alle 21.45 incontro con Beppe Carletti, da oltre 60 anni alla guida dei Nomadi e da tempo impegnato a sostenere i bambini e le scuole cambogiane con presentazione libro scritto con Gianluca Morozzi ‘Una voglia di ballare che faceva luce – Il romanzo di noi Nomadi’ (Aliberti). Modera Pierluigi Senatore. Teatro del Casinò (più info)

IMPERIA

9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)

21.15. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo teatrale dal titolo ‘Motel Babel’ messo in scena dalla Compagnia Petit Soleil (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA

15.00-17.30. Laboratorio di Scrittura ‘Raccontare Raccontandosi’ condotto da Mary Del Barba e Daniela Bruno. Cinque incontri per conoscere tecniche e strategie e trasformare un episodio della nostra vita in un racconto narrativo che integra realtà e fantasia. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano (anche il 6 e 20 aprile, 11 e 25 maggio), info Mary 320 0221011

15.30-18.30. Mostra ‘Aqua Mater’ di Giacomo Barberis con esposizione di 23 opere pittoriche di medio. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, ingresso libero

16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



17.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Il cinema italiano nei manifesti cinematografici della Polonia’. Sede dell'UCD-ANPI, via Mercato 8, fino al 14 aprile



TAGGIA ARMA

10.00 & 15.00. Open Day ad Arma dedicato al Nordic Walking. Prenotazione obbligatoria entro le 18 di venerdì 5 aprile, info 338 8299293



16.00. Presentazione del volume ‘Tabiensis Historiae Fragmenta’, pergamene antiche dal Comune di Taggia, edito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri e curato dallo studioso imperiese Stefano Giuseppe Pirero. Auditorium Santa Teresa di Taggia, Via de Fornari 6



DIANO MARINA



11.00. Partenza regata del ‘Trofeo Primavera’ di vela Classe Optimist nello specchio antistante la città, anche domani (più info)

15.00. Extra Omnes suggestiva visita all'aperto per il centro di Diano Marina alla scoperta dei monumenti e dei luoghi simbolo della Città degli Aranci. Ritrovo al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, info 0183 497 621

15.00 & 16.00. 6ª edizione del World Folklore Festival: Sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe (h 16)

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



CERVO



16.00. Per Cervo in blu d’inchiostro 2024, incontro con Walter Veltroni, Presidente della Giuria dei Letterati del Premio Campiello, con presentazione del suo ultimo libro: ‘La Condanna’, ed. Rizzoli. Modera l’incontro Patrizia Milanese, docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo con Francesca Rotta Gentile, curatrice della rassegna. Oratorio di S. Caterina (più info)



18.00. Per Cervo in blu d’inchiostro 2024, incontro con lo scrittore Giorgio Fontana, vincitore Premio Campiello 2014, presentazione del nuovo libro ‘Kafka. Un mondo di verità’, ed. Sellerio. Modera l’incontro Stefania Sandra, vicepreside e docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo con Francesca Rotta Gentile, curatrice della rassegna. Oratorio di S. Caterina (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)

BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

SAN BIAGIO DELLA CIMA



17.00. Per la rassegna Storie dell’Italia interna, presentazione di ‘Atlante Appennino’ di Elisa Veronesi (Piano B Edizioni). L'autrice dialoga con Daniela Cassini e Corrado Ramella. U Bastu nel centro storico

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



11.00. Inaugurazione della Maison Outdoor Immersive Experience + attività collaterali gratuite (brevi escursioni, dimostrazioni e laboratori), con la partecipazione e la collaborazione delle associazioni, delle strutture ricettive e degli operatori locali, che accoglieranno i partecipanti con iniziative di promozione del territorio (più info)



FRANCIA

CANNES



10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’ (ultimo giorno), Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes (i dettagli a questo link)

MENTON



10.30. Mostra Internazionale degli Agrumi 2024: immersione nel colorato mondo degli agrumi e dei loro usi: alimentare, ornamentale, artistico, cosmetico, culinario. Palais de l’Europe (più info)

MONACO

10.00. Festa di beneficenza organizzata dall'associazione ‘Œuvre de Soeur Marie’ a favore degli anziani, con numerose bancarelle che vendono oggetti d'antiquariato, giocattoli, abbigliamento e libri + bar, buffet e torte + bancarelle internazionali con deliziose prelibatezze provenienti da tutto il mondo. Chapiteau de Fontvielle

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2024: gare di qualificazione (14 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 14 aprile (il programma)

18.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto al lume di Candela del ‘Quatuor Parisii’ formato da Arnaud Vallin e Florent Brannens (violini), Dominique Lobet (alto), Jean-Philippe Martignoni (violoncello). Musée océanographique (i dettagli a questo link)

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto con Marie-Nicole Lemieux (contralto), Pene Pati (tenore), David Lefèvre (violino) dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada. Auditorium Rainier III (i dettagli a questo link)

NICE



20.00. Celebrazione del centenario di Charles Aznavour a cura dell’Orchestra filarmonica di Nizza. Conservatorio Regionale, avenue de Brancolar 127, anche domani (più info)





DOMENICA 7 APRILE



SANREMO



10.00-19.00. ‘Gesta e Memorabilia da un Universo Supplementare’: ultimo giorno della mostra con selezione di opere uniche, disegni, multipli, libri d’artista, pubblicazioni e manufatti di estrazione patafisica. Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso gratuito (h 10/12-15/19)

11.30. Per l’ultimo giorno del Festival della Parola Reloaded, ‘Facciamo rumore’: performance di batteristi e studenti che danno vita ad un flash mob musicale contro il femminicidio al quale può partecipare anche il pubblico. In collaborazione con Unojazz&Blues Festival (coordinamento MMI Vallecrosia, Dimensione Musica). Piazza Borea d’Olmo (più info)



14.30. ‘Festa di primavera. Il risveglio magico del bosco’: Laboratori creativi + Spettacoli teatrali + Mini conferenze magiche + Balli e musica + Truccabimbi + Libri. Evento rivolte ai bambini e alle loro famiglie organizzato dall’associazione Talea a San Romolo (partecipazione gratuita o a offerta libera)



15.00. Festival Story: rassegna canora dedicata alla storia del festival della canzone con esibizione di cantanti dilettanti semi professionisti e/o professionisti che si cimenteranno sui brani del festival dal 1951 al 2024 + racconto di aneddoti e curiosità sulla canzone o sulle vicende successe nell'anno dell’esibizione. Presentano Alex Penna e Paolo Pippione. Palco di piazza Eroi Sanremesi, monumento Siro Carli

15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



17.15. Spettacolo ‘Eco nel silenzio’ di e con Giorgia Brusco. Teatro dell'Attrito, prenotazione al numero 329 4955513

VENTIMIGLIA

16.00. ‘Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie’: spettacolo per bambini di e con Oscar Strizzi. Teatro Comunale



VALLECROSIA

17.00. Per ‘Primavera in Musica’ (18ª edizione), recital chitarristico con Elia Portarena, vincitore del concorso chitarristico internazionale ‘Città di Sanremo 2023’. Sala Polivalente Giacomo Natta, ingresso libero

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

16.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4



17.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Il cinema italiano nei manifesti cinematografici della Polonia’. Sede dell'UCD-ANPI, via Mercato 8, fino al 14 aprile



DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

11.00. Partenza regata del ‘Trofeo Primavera’ di vela Classe Optimist nello specchio antistante la città (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO

10.00. ‘Festa della luce’: passeggiata nei boschi che circondano il paese in compagnia di Efrem Briatore, esperto di cultura celtica, alla scoperta dei modi di vivere e del rapporto con la natura di questi antichi progenitori (15 euro). Ritrovo nella piazza Parrocchiale, info e conferma partecipazione al 349 3378643

BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-20.00. ‘Padel Best Expo – The Global Show’: seconda edizione della Five Padel Cup + conferenze, dibattiti, spazi digitali, aree gioco padel, intrattenimenti ed eventi sociali. Grimaldi Forum, fino al 9 aprile (più info)



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters: ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2024: gare di qualificazione (13 match). Monte-Carlo Country Club, fino al 14 aprile (il programma)



11.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto-passeggiata nella mostra ‘Pier Paolo Calzolari – Casa ideale’. Nouveau Musée National de Monaco, Villa Paloma (i dettagli a questo link)



16.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto dell’Ensemble Clément Janequin & Les Sacqueboutiers. Cathédrale de Monaco (i dettagli a questo link)

19.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo (ultimo appuntamento), ‘Their Master's Voice’: spettacolo lirico con l’attore John Malkovich e Cecilia Bartoli (mezzosoprano). Opéra de Monte-Carlo (i dettagli a questo link)



NICE



20.00. Celebrazione del centenario di Charles Aznavour a cura dell’Orchestra filarmonica di Nizza. Conservatorio Regionale, avenue de Brancolar 127 (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate