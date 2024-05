Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 14 a domenica 19 maggio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 14 MAGGIO



SANREMO



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



16.30. Nell’ambito dei ‘Martedì Letterari’ Claudio Paglieri presenta il volume ‘Il Conte Attilio’ (Giunti), vincitore del Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria 2023, sezione ‘Narrativa’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



20.00. Proiezione docufilm ‘Food For Profit’ di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi che svela il filo che lega l’industria alimentare, le lobby e il potere politico. Segue dibattito moderato da Daria Vitale, responsabile animali allevati di Animal Law Italia, con la partecipazione di Massimo Pigoni, Vicepresidente ENPA, Bianca Boldrini, responsabile del settore animali negli allevamenti di LAV, e del Professor Franco Manti, direttore del laboratorio di etica applicata dell'Università degli studi di Genova. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



VENTIMIGLIA



15.00. Incontro pubblico sul caro bollette per concordare strategie e soluzioni con i tecnici della Federconsumatori. Salone parrocchiale S. Agostino di piazza Ettore e Marco Bassi, ingresso libero

BORDIGHERA



9.45. Festa del Santo Patrono Sant’Ampelio: saluti alla Società Mutuo Soccorso Pescatori (h 9.45) + S. Messa nella Chiesa S. M. Maddalena (h 11) + processione con partenza dalla Chiesa S. M. Maddalena (h 16.30)



10.30-19.30. ‘Dedicato a te…’: ultimo giorno della mostra allestita all'interno della magica cornice del Paese alto, dedicata alla vita di Giancarlo Golzi, batterista dei Matia Bazar e del Museo Rosenbach. Evento organizzato da A Pria Presiuza in collaborazione con la famiglia Golzi, Centro storico Bordighera Alta (h 10.30/12.30-16.00/19.30)

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



17.00. Lettura di poesie da ‘Sempre ti vedo’ del poeta Paolo Angeletti. Alle pareti, gli acquarelli del pittore Alberto Pulinetti la cui mostra rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, fino al 21 maggio. Sede dell'ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero



19.30. Per i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, serata gastronomica e musicale con Rita e gli Ever Green alla Spianata del Capo



22.00. Per la Festa del Santo Patrono Sant’Ampelio', spettacolo pirotecnico a Capo Sant’Ampelio



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



18.30. ‘Il governo dell’acqua nel mondo che cambia’: conferenza del professor Andrea Rinaldo, Stockholm Water Prize 2023, coordinata dall’Architetto Italo Muratore. Evento a cura dell’OdP-TRIF, Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italo-Francese. Al termine momento conviviale e degustazione dei vini della Cantina Cossetti 1891 e di prodotti DeCo della Riviera. Auditorium dell’Agora, Maison Diocésaine de Monaco, Rue Bellevue 18





MERCOLEDI’ 15 MAGGIO



SANREMO



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



15.00. Game UPI (giochi provinciali nazionali dell’inclusione): gare di nuoto alla Piscina Felice Cascione + 4 mini tornei di Pallapugno e Petanque al Palazzetto dello Sport e Bocciodromo Circolo San Giacomo + Atletica: corsa, salto in lungo e lancio del vortex al Campo di atletica L. Lagorio (il programma)



21.00. Proiezione docufilm ‘Food For Profit’ di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi che svela il filo che lega l’industria alimentare, le lobby e il potere politico. Segue dibattito moderato da Daria Vitale, responsabile animali allevati di Animal Law Italia, con la partecipazione di Massimo Pigoni, Vicepresidente ENPA, Bianca Boldrini, responsabile del settore animali negli allevamenti di LAV, e del Professor Franco Manti, direttore del laboratorio di etica applicata dell'Università degli studi di Genova. Teatro del cinema Centrale, ingresso libero



VALLECROSIA

17.30. Presentazione libro ‘Quattro Chiacchiere con la Morte’ di Don Diego Goso. Caffetteria ‘Bottega del Caffe’, via Roma 57

BORDIGHERA



16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



17.00-19.00. Mostra di acquarelli del pittore Alberto Pulinetti. Sede dell'ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (fino al 21 maggio)



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



18.00. ‘Psiche’: reinterpretazione musicale ideata da Julien Joubert a cura degli studenti del coro di voci bianche dell'Accademia Rainier III. Auditorium Rainier III (più info)



GIOVEDI’ 16 MAGGIO



SANREMO

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

8.30. Game UPI (giochi provinciali nazionali dell’inclusione): gare di nuoto alla Piscina Felice Cascione + 4 mini tornei di Pallapugno e Petanque al Palazzetto dello Sport e Bocciodromo Circolo San Giacomo + Atletica: corsa, salto in lungo e lancio del vortex al Campo di atletica L. Lagorio (il programma)

8.30-17.00. Convegno formativo dal titolo ‘Riabilitazione 2030 Mandati dell’OMS e bisogni locali in un contesto multietnico. Focus sulle Cure Palliative pediatriche’. Evento a cura dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO) di Imperia e l’Associazione Sorridiconpietro. Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi (locandina)

VENTIMIGLIA



10.00-18.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere per scoprire il mondo’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209

18.00. Inaugurazione del nuovo Punto Salute Medmaiora, centro medico d’eccellenza punto di riferimento strategico per il turismo nautico e per tutto il territorio. Medmaiora a Cala del Forte, passeggiata G. Marconi 5



BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



17.00-19.00. Mostra di acquarelli del pittore Alberto Pulinetti. Sede dell'ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (fino al 21 maggio)



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.30. Per la rassegna ‘Il Tea con l’Autore’, appuntamento con Graziano Cetara e il suo volume ‘Milena Sutter. Verità e misteri sul delitto del biondino della spider rossa’ (Edizioni Minerva).Dialoga con l’autore la giornalista Viviana Spada. Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’, ingresso libero

ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



20.00. Spettacolo teatrale ‘La Danseuse’ con Benjamin Jaouen, Lucile Jehel, Hugo Plassard, Marion Oury, Diong-Kéba Tacu. Théâtre des Muses (più info)



20.30. ‘Silence on tourne’: pièce de Patrick Haudecoeur e Gérald Sibleryas, messa in scena da Pino G. Tarantino. Théâtre des Variétés (più info)



VENERDI’ 17 MAGGIO





9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00. Ior e Rorc Meeting: partenza della prima prova della competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 maggio (più info)

16.00. Per l’Unitrè, il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi, l'assessore Alberto Passerone e il consigliere Marco Mauro relazioneranno su ‘Giandomenico Cassini da Perinaldo al mondo’. Ex sala consiliare del Museo civico, piazza Nota

17.00. Per la rassegna ‘Storie e Territori’, Bruno Viani presenta il libro ‘Mino & Rina - Un amore partigiano tra la Valle Argentina e Genova (De Ferrari Editore) con Milena Arnaldi, giornalista del Secolo XIX, e Amelia Narciso, Presidente Provinciale ANPI. Federazione Operaia, via Corradi 46, ingresso libero

21.30. Saxofono protagonista e la Sinfonia delle ‘impressioni e saluti dal nuovo mondo’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Murat Cem Orhan con Gaetano Di Bacco al saxofono. In programma musiche di Gilson, Milhaud, Dvorak. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

18.00. Il giornalista Paolo Del Debbio presenta il suo ultimo libro su Berlusconi ‘In nome della libertà’ edito da Piemme e attualmente primo nella classifica delle vendite. Con l’autore intervengono Claudio Scajola, Sindaco della Città di Imperia e primo coordinatore nazionale di Forza Italia, e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Spazio Expo Salso in Calata Anselmi a Porto Maurizio, ingresso libero e gratuito



14.00-18.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere per scoprire il mondo’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209



17.15. Nell'ambito della rassegna letteraria aperitivo con l'autore/autrice, Daniela Mencarelli Hofmann presenta il suo libro ‘Verde Mare Blu Profondo’, un racconto di guerra, emigrazione e solidarietà. Letture a cura di Elena Orsini. Teatro dell'Attrito, info 329 4955513

17.30. Per la rassegna letteraria ‘Librinsieme’, incontro con l'Autore Piergiorgio Pulixi a cura della libreria Ragazzi. Sala Convegni della Biblioteca Civica, piazza De Amicis, ingresso libero



18.00. Presentazione del libro ‘In nome della libertà’ del giornalista televisivo Paolo Del Debbio, che analizza i valori che hanno determinato la discesa in campo e, successivamente, la lunga stagione berlusconiana. Moderare il giornalista Giampiero Timossi, direttore di Telenord. Nuova area EXPO Salso, ingresso libero

20.30. Per ‘Orizzonte Europa’, incontro dal titolo ‘Cooperazione europea: dal contesto post bellico ad oggi: il percorso storico, lo sviluppo delle istituzioni, la dimensione economica’ proposto da ACLI e Confcooperative. Ospite della serata il professor Ezio Andreta, economista, già Direttore presso la Commissione Europea. Salone della Sede ACLI di Via Don Abbo 22 (grattacielo), ingresso libero (anche il 30 maggio)

BORDIGHERA

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



17.00-19.00. Mostra di acquarelli del pittore Alberto Pulinetti. Sede dell'ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (fino al 21 maggio)



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



16.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, presentazione volume a cura del professore Carlo Agen ‘Gli interventi dei fratelli Biazaci da Busca nel dianese: le immagini come didattica’. Biblioteca ‘Angiolo Silvio Novaro’ al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, ingresso libero



CERVO



9.30-20.30. ‘NuovaMente Festival’: tre giornate dedicate all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico con mercatino di prodotti a km 0, artigianato, attività per bambini, giochi di legno laboratori e riciclo, l'arte dell'intreccio, merenda nell'oliveto, ricette erboristiche di autoproduzione, camminata ecologica al parco del Ciapà. Luoghi vari, fino al 19 maggio (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



TRIORA

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

20.00. Spettacolo teatrale ‘La Danseuse’ con Benjamin Jaouen, Lucile Jehel, Hugo Plassard, Marion Oury, Diong-Kéba Tacu. Théâtre des Muses (più info)



20.00. Cine-concerto ‘La passione di Giovanna d'Arco’ di Carl Theodor Dreyer (1928) con Renée Falconetti e con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

20.30. ‘Silence on tourne’: pièce de Patrick Haudecoeur e Gérald Sibleryas, messa in scena da Pino G. Tarantino. Théâtre des Variétés (più info)





SABATO 18 MAGGIO



SANREMO

9.00. 21esima edizione del Festival Nazionale Beach Volley organizzato dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley 1990. Bagni Italia, Morgana, Lido Sanremo, anche domani



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



10.00-17.00. Tavola rotonda sui sistemi trasfusionali europei a confronto. Evento a cura di FIDAS. Sala convegni del Casinò (locandina con il programma)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.00-20.00. Mostra ‘Real Human Bodies’ di veri corpi umani con un’ampia collezione di pezzi anatomici costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme (ingresso a pagamento). Modus Vivendi Apartments , Via Privata Serenella 34, fino al 20 maggio (più info)

13.00. Ior e Rorc Meeting: partenza della seconda prova della competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 maggio (più info)

15.30. ‘Il traffico a Sanremo: le nostre proposte per la salute e per l’ambiente’: incontro pubblico a cura dell’Associazione Medici per l’Ambiente-ISDE in collaborazione con il Comune di Sanremo e la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Al termine pedalata collettiva per le vie della città. Sala consiliare del Museo Civico di Piazza Alberto Nota 2, partecipazione libera

21.00. ‘Neverland l'isola che non c'è’: spettacolo teatrale di e con Roberto Ciufoli. Con Anastasia Kuzmina, Margherita Rebeggiani. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)

10.00. Evento di lancio della rete IMpatto inclusivo composta da 16 enti del territorio uniti nell’obiettivo comune di offrire supporto gratuito e accessibile nei settori chiave che riguardano le persone: casa, orientamento al lavoro, tempo libero e supporto. Sede dell’Associazione Arci ‘Il Campo delle Fragole’, Viale Matteotti 33



10.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, Liberi di Sognare, Favolando: letture per bambini dai 0 ai 6 anni, nell'ambito di Nati per Leggere; Kamishibai, la magia della narrazione con il ‘teatrino’ kamishibai + letture per bambini fino ai 10 anni. Biblioteca Civica Lagorio



18.30. ‘Imperia canta(va)’: concerto della Compagnia Coralej di Imperia con 13 antichi canti popolari della città. Biblioteca civica in Piazza De Amicis, ingresso libero



21.00. Per la 6ª stagione culturale della Concattedrale dei Santi Maurizio, concerto dal titolo ‘Mozart, l’italiano‘ dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal M° Giulio Prandi con Giorgio Revelli (organo). Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri



21.15. Concerto del duo acustico formato da Fabrizio Barbera e Alberto Cecchini. In programma canzoni italiane, legate al cantautorato. Teatro dell'Attrito, info 320 2127561

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

9.00-13.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere per scoprire il mondo’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209



21.00. Spettacolo teatrale dal titolo ‘Amore, c'è un morto in salotto’. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

10.30. Per il Laboratorio dell’Autostima, la dr.ssa Viviana Brugnano (ostetrica) parlerà di ‘la ciclicità femminile: salute mestruale e benessere intimo dall’adolescenza alla menopausa’. Sede dell’associazione Noi4You, di via Firenze 1, prenotazioni via whatapp al 346 6243572

16.00. Per la rassegna ‘Incontri con gli Autori’, Stefano Giuseppe Pirero presenta ‘Tobiensis Historioe Fragmenta. Pergamene antiche dai Comune di Taggia’. Museo Bicknell, Via Romana 39, ingresso libero

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



17.00-19.00. Mostra di acquarelli del pittore Alberto Pulinetti. Sede dell'ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (fino al 21 maggio)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

OSPEDALETTI

8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



DIANO MARINA



10.00 & 15.30. Per la Giornata Internazionale dei Musei, apertura speciale con visita guidata alla Sezione Risorgimentale. Museo MARM al Palazzo del Parco

15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. ‘Ginestre in Fiore’: camminata di 6,3 km nell'entroterra. Visita della casella restaurata della famiglia Viale. Evento gratuito. Ritrovo a Chiappa in Piazza Sottana (si consiglia abbigliamento adeguato e scorta d'acqua), info ufficio IAT 183 417065

CERVO



9.30-20.30. ‘NuovaMente Festival’: tre giornate dedicate all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico con mercatino di prodotti a km 0, artigianato, attività per bambini, giochi di legno laboratori e riciclo, l'arte dell'intreccio, merenda nell'oliveto, ricette erboristiche di autoproduzione, camminata ecologica al parco del Ciapà. Luoghi vari, fino al 19 maggio (più info)

15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte

BORGOMARO

15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

POMPEIANA

9.30. Escursione nel Sito di Interesse Comunitario di Pompeiana per osservare le fioriture della macchia mediterranea e delle orchidee spontanee del nostro territorio fino alla zona di crinale di Praugrande e si rientrerà in paese per le ore 16 circa. Ritrovo in piazza della Chiesa a Pompeiana, escursione gratuita e aperta a tutti, info 340 2872050

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Giornata dei bambini – Kodomo-no-hi’: i bambini possono scoprire una serie di attività divertenti, tra cui la calligrafia, la tradizionale cerimonia del tè, provare un kimono e prendere parte ai giochi tradizionali giapponesi. Possibilità di acquisto cibo e bevande giapponesi. Musica giappoenese a cura dell'"Ensemble Iris’ suonerà musica dal Giappone + dimostrazione di Oshukai (Kobudo). Le Jardin Japonais, ingresso libero (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

20.00. Spettacolo teatrale ‘La Danseuse’ con Benjamin Jaouen, Lucile Jehel, Hugo Plassard, Marion Oury, Diong-Kéba Tacu. Théâtre des Muses (più info)





DOMENICA 19 MAGGIO



SANREMO



9.00. 21esima edizione del Festival Nazionale Beach Volley organizzato dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley 1990. Bagni Italia, Morgana, Lido Sanremo

11.00-20.00. Mostra ‘Real Human Bodies’ di veri corpi umani con un’ampia collezione di pezzi anatomici costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme (ingresso a pagamento). Modus Vivendi Apartments , Via Privata Serenella 34, fino al 20 maggio (più info)

13.00. Ior e Rorc Meeting + Vela & Sapori: partenza della terza e ultima prova della competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città (più info QUI e QUI)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Non si sa come’: spettacolo teatrale di Luigi Pirandello messo in scena dagli attoti frl Teatro dell'Albero. Teatro dell'Opera del Casinò (16 euro)

17.00. Musica per le vie del centro della Banda Folkloristica Canta e Sciuscia

VENTIMIGLIA



10.30. Picnic sull’erba: evento alla scoperta dei segreti dei Giardini Hanbury con visita guidata (appuntamento in biglietteria). Al termine consegna del cestino del pic nic da degustare sul prato o sui tavoli dell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + pic nic = 25 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Botanici Hanbury Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (tutte le domeniche di maggio, dotarsi di un plaid o un asciugamano da mare) (più info)



BORDIGHERA

16.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana (più info)

17.00-19.00. Mostra di acquarelli del pittore Alberto Pulinetti. Sede dell'ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (fino al 21 maggio)

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



DIANO MARINA



8.30. ‘C'era una Volta’: 3° raduno di auto/moto d'epoca (aperto a tutti i veicoli ante 1980) organizzato da Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d'Albenga. Ritrovo Corso Roma e Via Colombo (locandina con il programma)

15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



CERVO



9.30-20.30. ‘NuovaMente Festival’: ultimo giorno dell’evento dedicato all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico con mercatino di prodotti a km 0, artigianato, attività per bambini, giochi di legno laboratori e riciclo, l'arte dell'intreccio, merenda nell'oliveto, ricette erboristiche di autoproduzione, camminata ecologica al parco del Ciapà. Luoghi vari (più info)

15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: ultimo giorno della mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del Paese (ogni terza domenica del mese)

BORGOMARO

10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



17.30. Per ‘Camporosso in Musica’, concerto del mandolinista Carlo Aonzo. Sala Tigli del Centro Falcone, ingresso libero

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-14.30. ‘Domeniche intelligenti’: attività gratuite per bambini sul lungomare pedonale chiuso al traffico. Parcheggi gratuiti raggiungibili a piedi (Parking du Cros: 5 min – Parking de la Villette: 15 min) senza dimenticare il parcheggio gratuito nelle zone a parchimetro della città (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



16.30. Spettacolo teatrale ‘La Danseuse’ con Benjamin Jaouen, Lucile Jehel, Hugo Plassard, Marion Oury, Diong-Kéba Tacu. Théâtre des Muses (più info)





