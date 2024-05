Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 12 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 12 MAGGIO



SANREMO



9.00-19.00. ‘Fiera di Maggio’ con bancarelle tra lungomare Calvino e piazzale Dapporto



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00. 25esima edizione della Baby Maratona. Pista d’atletica a Pian di Poma (dalle 8.30 alle 9.30 ritrovo iscrizioni e consegna magliette)



10.00-19.00. ‘Calicis’: manifestazione dedicata alla cultura del vino e della gastronomia locale con tre giorni intensi di eventi culturali e tavole rotonde + degustazioni di eccellenze enologiche delle regioni coinvolte e prodotti gastronomici locali in esposizione. Villa Ormond, fino al 13 maggio (più info)



15.00-18.00. Ultimo giorno della mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



8.00. Escursionismo speleo nella Grotta delle Vene in Alta Valle Tanaro a cura del CAI di Imperia. Ritrovo presso il parcheggio accanto alla rotonda con lo svincolo per il casello di Imperia Est dell’autostrada e per il Cimitero di Oneglia, info 338 526 0907 (più info)



9.00. Escursione ‘Rocca di Andagna e Grattino - Le meraviglie della Valle Argentina’ accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino con pranzo al sacco a cura dei partecipanti (12 euro). Partenza: ore 9 parcheggio del Prino, ore 9.30 a Taggia, info +39 337 106 6940 (più info)



14.30-18.30. Mostra contemporanea ‘Oltre il Velo della Celebrità: Opere Intime di Nikita Pelizon’ (6 euro intero, 4 euro ridotto). M.A.C.I. – Museo Arte Contemporanea a Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, fino al 21 maggio (più info)

15.00-17.00. In occasione della 10ª edizione dei Kid Pass Days , ‘Musica… elettrica!’: laboratorio musicale per famiglie a cura di Eureka Cooperativa Sociale, Villa Grock, Museo del Clown, Via Fanny Roncati Carli (10 euro a partecipante comprensivo di ingresso alla Villa), info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.45-18.15. In occasione della 10ª edizione dei Kid Pass Days, ‘Alla caccia del tesoro!’: caccia al tesoro per bambini in giro per il Museo Navale di Imperia. Alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali, tra reperti archeologici, cimeli e strumentazioni nautiche. Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (9 euro a partecipante), info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.15. Concerto di Alessandra Catalano nei panni di una cantastorie in viaggio per l'Italia ‘Da nord a sud andata e ritorno’, spettacolo di teatro-canzone con: Alessandra Catalano, voce; Matteo Ferrando, percussioni; Gianni Martini, fisarmonica; Mauro Germinario, contrabbasso; Mauro Vero, chitarra. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561



VENTIMIGLIA



10.30. Picnic sull’erba: evento alla scoperta dei segreti dei Giardini Hanbury partecipando ad una visita guidata (appuntamento in biglietteria). Al termine consegna del cestino del pic nic da degustare sul prato o sui tavoli dell'area attrezzata all'ombra dei pini di fronte al mare (ingresso + visita guidata + pic nic = 25 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Botanici Hanbury Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (tutte le domeniche di maggio, dotarsi di un plaid o un asciugamano da mare) (più info)



14.00. ‘BimbimBici’ (3ª edizione): semplice pedalata dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dalla sezione FIAB Riviera dei Fiori. I più piccoli arriveranno direttamente ai giardini pubblici Mons. Tommaso Reggio. Con i più grandi si pedalerà fino al Baretto di Bordighera dove è previsto il giro di boa causa lavori sul lungomare. Ritrovo area Campasso nell’Oasi del Nervia. A conclusione rinfresco a tutti i partecipanti (più info)



15.00-17.00. ‘Maggio Hanbury’: presentazione alle Autorità del giardino dei profumi rinnovato dall’Associazione Amici dei Giardini Hanbury + Premiazione concorso di poesia sui i giardini + Esperienze sensoriali sulle essenze + Lettura del piccolo principe per i bambini. Giardini Botanici Hanbury Corso Montecarlo 43 (più info)



15.45. Spettacolo teatrale itinerante ‘Di Mamma (non) ce n’è una sola’ per la festa della Mamma con alternanza di divertenti monologhi teatrali, momenti di fitness leggero con musica in cuffie a tema (facoltativo) e importanti pillole educative. Ritrovo in Piazza Cattedrale nel Centro storico, partecipazione libera (evento adatto ad adulti, famiglie e bambini)



BORDIGHERA



8.15-16.00. Escursione da Buggio alle ‘Selle’ e Tana dei Rugli, nuovo giro ad anello, accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.15 a Bordighera dalla stazione ferroviaria oppure 9.00 a Buggio nel parcheggio accanto al paese, info 327 0824866 (più info)

10.30-19.30. ‘Dedicato a te…’: mostra allestita all'interno della magica cornice del Paese alto, dedicata alla vita di Giancarlo Golzi, batterista dei Matia Bazar e del Museo Rosenbach. Evento organizzato da A Pria Presiuza in collaborazione con la famiglia Golzi, Centro storico Bordighera Alta, fino al 14 maggio (h 10.30/12.30-16.00/19.30)

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



16.45. Cerimonia di intitolazione a Giancarlo Golzi del Teatro del Palazzo del Parco e scopertura della targa. Palazzo del Parco, Via Vittorio Emanuele 172



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



19.30. Per i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, serata gastronomica e musicale con i Brutti e boi alla Spianata del Capo

TAGGIA



9.30-19.00. ‘Meditaggiasca – Expo Valle Argentina e Armea’ (ultimo giorno dell’11ª edizione): stand informativi e promozionali dei comuni, spazio riservato alle aziende locali per la vendita dei prodotti e show cooking in piazza Cavour a cura dello chef Andrea Mainardi. Vie e piazze del centro storico, tra via Soleri e piazza Cavour (il programma a questo link)



9.30. Escursione ‘Rocca di Andagna e Grattino - Le meraviglie della Valle Argentina’ accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino con pranzo al sacco a cura dei partecipanti (12 euro). Partenza: ore 9 parcheggio del Prino, ore 9.30 a Taggia, info +39 337 106 6940 (più info)



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO



9.30-19.30. Expo Valle Impero (2ª edizione): Stand Gastronomici + Laboratori + Eventi + Escursioni + Convegni + Degustazioni + Dimostrazioni. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO

18.00. Concerto del Family Band Gospel Choir diretto dal M° Alessandro Pozzetto, Direttore dell'Italian Gospel Choir, coro nazionale che rappresenta l’Italia nella musica Gospel. Centro Polivalente Giovanni Falcone

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

11.00. ‘Una strada verso il contenimento dell’impatto sulle attività antropiche da parte del lupo’: incontro aperto alla cittadinanza organizzato da Regione Liguria con presentazione degli ultimi aggiornamenti regionali sul monitoraggio, la prevenzione e il ristoro dei danni da lupo seguiti da interventi di approfondimento tecnico e da una tavola rotonda con le diverse categorie coinvolte. Sala Consiliare del Comune, corso Mario Ponzoni 135

21.00. Per la rassegna ‘TeatRotary’, ‘C’era una volta il fortepiano’: concerto della pianista Marina Remaggi. In programma musiche di Schubert, Schumann, Chopin. Evento promosso da Rotary e Rotaract Club Imperia con ricavato a favore dell’istituto comprensivo di Pieve di Teco e Pontedassio. Teatro Salvini (25 euro)



PIGNA



9.00-16.00. Escursione da Buggio alle ‘Selle’ e Tana dei Rugli, nuovo giro ad anello, accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.15 a Bordighera dalla stazione ferroviaria oppure 9.00 a Buggio nel parcheggio accanto al paese, info 327 0824866 (più info)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VALLEBONA

11.00-18.00. Festa di Primavera con laboratori artistico-manuali per bambini e ragazzi + mercatino di libri, giochi e manufatti. Evento a cura dell’Associazione Pedagogica Steineriana. Vie e piazza del borgo (più info)



FRANCIA

MONACO



8.00. 14° ‘Gran Premio Storico di Monaco’ a cura dell'Automobile Club di Monaco. Circuito cittadino (il programma)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



