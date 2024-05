Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 18 e domenica 19 maggio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 18 MAGGIO



SANREMO

9.00. 21esima edizione del Festival Nazionale Beach Volley organizzato dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley 1990. Bagni Italia, Morgana, Lido Sanremo, anche domani



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



10.00-16.00. Per la Giornata Internazionale dei Musei, l'Istituto Colombo (piazza Muccioli 3) apre la scuola al pubblico per far conoscere la storia e i contenuti del Museo ‘Dancing Frog’ interamente allestito dai ragazzi con i reperti informatici scovati nei sotterranei della scuola e riportati in vita



10.00-17.00. Tavola rotonda sui sistemi trasfusionali europei a confronto. Evento a cura di FIDAS. Sala convegni del Casinò (locandina con il programma)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.00-20.00. Mostra ‘Real Human Bodies’ di veri corpi umani con un’ampia collezione di pezzi anatomici costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme (ingresso a pagamento). Modus Vivendi Apartments , Via Privata Serenella 34, fino al 20 maggio (più info)

13.00. Ior e Rorc Meeting: partenza della seconda prova della competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 maggio (più info)

15.30. ‘Il traffico a Sanremo: le nostre proposte per la salute e per l’ambiente’: incontro pubblico a cura dell’Associazione Medici per l’Ambiente-ISDE in collaborazione con il Comune di Sanremo e la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Al termine pedalata collettiva per le vie della città. Sala consiliare del Museo Civico di Piazza Alberto Nota 2, partecipazione libera



17.00. Per la Giornata mondiale delle api Il Club per l'UNESCO di Sanremo organizza un incontro didattico ‘Viaggio nel mondo delle Api: come lavorano per noi e come noi lavoriamo per loro’. Relatore Patrizio Michelis, esperto di agricoltura e apicoltura biologica e biodinamica. Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, ingresso libero

21.00. ‘Neverland l'isola che non c'è’: spettacolo teatrale di e con Roberto Ciufoli. Con Anastasia Kuzmina, Margherita Rebeggiani. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)



10.00. Assemblea Generale della Consulta Ligure delle Associazioni per la Cultura, le Arti, le Tradizioni e la Difesa dell'Ambiente che si pone come obiettivo la salvaguardia del grande patrimonio linguistico-storico ancora disponibile in Liguria e nel resto del mondo, là dove milioni dei nostri avi si sono recati. Ridotto del Teatro Cavour

10.00. Evento di lancio della rete IMpatto inclusivo composta da 16 enti del territorio uniti nell’obiettivo comune di offrire supporto gratuito e accessibile nei settori chiave che riguardano le persone: casa, orientamento al lavoro, tempo libero e supporto. Sede dell’Associazione Arci ‘Il Campo delle Fragole’, Viale Matteotti 33



10.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, Liberi di Sognare, Favolando: letture per bambini dai 0 ai 6 anni, nell'ambito di Nati per Leggere; Kamishibai, la magia della narrazione con il ‘teatrino’ kamishibai + letture per bambini fino ai 10 anni. Biblioteca Civica Lagorio



15.00. Apertura straordinaria dell’Archivio di Stato e visita guidata gratuita all’esposizione ‘Imperia è… Un ponte tra passato, presente e futuro’. Attraverso i documenti d’archivio esposti, e non solo, si ripercorrerà il lungo e travagliato percorso dell’unificazione cittadina, rivivendo la rivalità, forse mai sopita del tutto, tra cacelotti e ciantafurche e tante altre storie e curiosità. A fine visita un piccolo dono a tutti i partecipanti. Archivio di Stato, Via G. Strato 8A (ingresso portone di ponente)



18.30. ‘Imperia canta(va)’: concerto della Compagnia Coralej di Imperia con 13 antichi canti popolari della città. Biblioteca civica in Piazza De Amicis, ingresso libero



21.00. Per la 6ª stagione culturale della Concattedrale dei Santi Maurizio, concerto dal titolo ‘Mozart, l’italiano‘ dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal M° Giulio Prandi con Giorgio Revelli (organo). Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri



21.15. Concerto del duo acustico formato da Fabrizio Barbera e Alberto Cecchini. In programma canzoni italiane, legate al cantautorato. Teatro dell'Attrito, info 320 2127561

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

9.00-13.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere per scoprire il mondo’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209



21.00-23.00. Per l’evento ‘Notte Europea dei Musei’, apertura straordinaria serale con due visite guidate alle 21.15 e alle 22.15 dal titolo ‘Alla ricerca dei segreti nelle segrete del Forte dell'Annunziata’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, ingresso simbolico a 1 euro



21.00. Spettacolo teatrale dal titolo ‘Amore, c'è un morto in salotto’. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

10.30. Per il Laboratorio dell’Autostima, la dr.ssa Viviana Brugnano (ostetrica) parlerà di ‘la ciclicità femminile: salute mestruale e benessere intimo dall’adolescenza alla menopausa’. Sede dell’associazione Noi4You, di via Firenze 1, prenotazioni via whatapp al 346 6243572

16.00. Per la rassegna ‘Incontri con gli Autori’, Stefano Giuseppe Pirero presenta ‘Tobiensis Historioe Fragmenta. Pergamene antiche dai Comune di Taggia’. Museo Bicknell, Via Romana 39, ingresso libero

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



17.00-19.00. Mostra di acquarelli del pittore Alberto Pulinetti. Sede dell'ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (fino al 21 maggio)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

OSPEDALETTI

8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



DIANO MARINA



10.00 & 15.30. Per la Giornata Internazionale dei Musei, apertura speciale con visita guidata alla Sezione Risorgimentale. Museo MARM al Palazzo del Parco

15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. ‘Ginestre in Fiore’: camminata di 6,3 km nell'entroterra. Visita della casella restaurata della famiglia Viale. Evento gratuito. Ritrovo a Chiappa in Piazza Sottana (si consiglia abbigliamento adeguato e scorta d'acqua), info ufficio IAT 183 417065

CERVO



9.30-20.30. ‘NuovaMente Festival’: tre giornate dedicate all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico con mercatino di prodotti a km 0, artigianato, attività per bambini, giochi di legno laboratori e riciclo, l'arte dell'intreccio, merenda nell'oliveto, ricette erboristiche di autoproduzione, camminata ecologica al parco del Ciapà. Luoghi vari, fino al 19 maggio (più info)

15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte

BORGOMARO

15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



DOLCEDO



8.00. ‘Liguria di Pietra e di Fiori’: arrivo e accoglienza partecipanti + h 8/12 Allestimento composizioni + Passaggio giuria (h 13)

15.00. ‘Liguria di Pietra e di Fiori’: apertura mostra arte a tema floreale + incontro dal titolo ‘Dal nostro territorio la maestria nell'arte dei fiori’ a cura della Dott.ssa Daniela Gandini Ferrarotti (h 16) + Premiazione (h 17). Salone San Domenico

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

POMPEIANA

9.30. Escursione nel Sito di Interesse Comunitario di Pompeiana per osservare le fioriture della macchia mediterranea e delle orchidee spontanee del nostro territorio fino alla zona di crinale di Praugrande e si rientrerà in paese per le ore 16 circa. Ritrovo in piazza della Chiesa a Pompeiana, escursione gratuita e aperta a tutti, info 340 2872050



RANZO



16.00. In occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico visite guidate alla chiesa di San Pantaleo di Ranzo della durata di 40-50 minuti. Necessaria prenotazione al Museo Diocesano al numero 347 8085811

TRIORA

10.00. Convegno dal titolo ‘Le Radici di Monesi e la Montagna’ con la partecipazione di numerosi relatori. I temi trattati: ‘Rigenerazione urbana del Borgo di Monesi’ + ‘Evoluzione climatica e sicurezza del territorio’ + ‘Il futuro della montagna’. Modera Guglielmo Zanchetta. Palazzo Stella

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

15.30. Incontro su ‘Il Cambiamento Climatico: Osservare e comprendere madre natura’ con il meteorologo Gianfranco Saffiotti, noto come ‘Il Meteorologo Ignorante’ . Palazzo Stella

FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Giornata dei bambini – Kodomo-no-hi’: i bambini possono scoprire una serie di attività divertenti, tra cui la calligrafia, la tradizionale cerimonia del tè, provare un kimono e prendere parte ai giochi tradizionali giapponesi. Possibilità di acquisto cibo e bevande giapponesi. Musica giappoenese a cura dell'"Ensemble Iris’ suonerà musica dal Giappone + dimostrazione di Oshukai (Kobudo). Le Jardin Japonais, ingresso libero (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

20.00. Spettacolo teatrale ‘La Danseuse’ con Benjamin Jaouen, Lucile Jehel, Hugo Plassard, Marion Oury, Diong-Kéba Tacu. Théâtre des Muses (più info)





DOMENICA 19 MAGGIO



SANREMO



8.15. Escursione da Bajardo a Monte Ceppo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.15 davanti alla vecchia stazione di Sanremo oppure alle 9 a Bajardo al bivio per Castelvittorio/Apricale, info 327 0824866 (più info)



9.00. 21esima edizione del Festival Nazionale Beach Volley organizzato dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley 1990. Bagni Italia, Morgana, Lido Sanremo

11.00-20.00. Mostra ‘Real Human Bodies’ di veri corpi umani con un’ampia collezione di pezzi anatomici costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme (ingresso a pagamento). Modus Vivendi Apartments , Via Privata Serenella 34, fino al 20 maggio (più info)

13.00. Ior e Rorc Meeting + Vela & Sapori: partenza della terza e ultima prova della competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città (più info QUI e QUI)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Non si sa come’: spettacolo teatrale di Luigi Pirandello messo in scena dagli attori del Teatro dell'Albero. Teatro dell'Opera del Casinò (16 euro)

17.00. Musica per le vie del centro della Banda Folkloristica Canta e Sciuscia



IMPERIA



9.30. Trekking urbano di circa due ore e trenta organizzato da UISP in occasione del Centenario della Città con visita alla millenaria Chiesa di San Giorgio e percorso sulla mulattiera che porta all'abitato di Torrazza. Lungo il tragitto, possibilità di ammirare le chiese di San Gottardo e l'Oratorio di San Giovanni Battista, nonché la torre antibarbaresca, simbolo storico degli eventi del 1562. Ritrovo in località Clavi, di fronte allo Sferisterio E. De Amicis

VENTIMIGLIA



10.30. Picnic sull’erba: evento alla scoperta dei segreti dei Giardini Hanbury con visita guidata (appuntamento in biglietteria). Al termine consegna del cestino del pic nic da degustare sul prato o sui tavoli dell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + pic nic = 25 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Botanici Hanbury Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (tutte le domeniche di maggio, dotarsi di un plaid o un asciugamano da mare) (più info)



BORDIGHERA

16.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana (più info)

17.00-19.00. Mostra di acquarelli del pittore Alberto Pulinetti. Sede dell'ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (fino al 21 maggio)

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



DIANO MARINA



8.30. ‘C'era una Volta’: 3° raduno di auto/moto d'epoca (aperto a tutti i veicoli ante 1980) organizzato da Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d'Albenga. Ritrovo Corso Roma e Via Colombo (locandina con il programma)

15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



CERVO



9.30-20.30. ‘NuovaMente Festival’: ultimo giorno dell’evento dedicato all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico con mercatino di prodotti a km 0, artigianato, attività per bambini, giochi di legno laboratori e riciclo, l'arte dell'intreccio, merenda nell'oliveto, ricette erboristiche di autoproduzione, camminata ecologica al parco del Ciapà. Luoghi vari (più info)

15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: ultimo giorno della mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del Paese (ogni terza domenica del mese)



17.00. ‘Sono nato a 78 anni. Un’incredibile vera storia’: lettura teatrale su testo di Vincenzo Lelleri Vanin, Donata Lelleri. Con Donata Lelleri, Stefania Petrone. Musiche di Stefano Carbone. Sala del Castello di Aricale, ingresso a offerta

18.00. Concerto del gruppo ‘Tunakoren’ dalla Svezia con canzoni in svedese, inglese e italiano. Chiesa Purificazione della Maria Vergine, ingresso a offerta libera



BAJARDO

9.00. Fiera annuale di Pentecoste per le vie del paese



9.00. Escursione da Bajardo a Monte Ceppo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.15 davanti alla vecchia stazione di Sanremo oppure alle 9 a Bajardo al bivio per Castelvittorio/Apricale, info 327 0824866 (più info)

10.00. Inaugurazione della mostra ‘Fotoracconto di Bajardo e i suoi dintorni’ con la presenza dell'autore Flavio Marchese. Chiesetta di San Rocco

15.00. ‘Antica Festa Ra Barca’: sfilata degli Alfieri e delle Dame di ‘Castel Bajardo’ e Corteo storico del rione Parasio di Taggia in costumi medioevali + alle 16, innalzamento di alto fusto di un albero simboleggiante l'albero maestro di una nave tramite robuste corde a cura di un gruppo di volontari affacciati dalle finestre e dai terrazzi della piazza + girotondo intorno all’albero dei partecipanti sulle note della canzone ‘A barca ru mei amure sta nöite a se ne va…’ (La barca del mio amore stanotte se ne va...). Nel corso della manifestazione sarà narrata la storia dell’antica leggenda e le sue vicende

BORGOMARO

10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



17.30. Per ‘Camporosso in Musica’, concerto del mandolinista Carlo Aonzo. Sala Tigli del Centro Falcone, ingresso libero



DOLCEDO



10.00. ‘Liguria di Pietra e di Fiori’: apertura mostra a San Domenico + alle 15.30 visita guidata alle composizioni e a seguire passeggiata botanica con Natalino (iscrizione 5 euro) + Rientro passeggiata e aperitivo presso l’antico forno (h 18)

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-14.30. ‘Domeniche intelligenti’: attività gratuite per bambini sul lungomare pedonale chiuso al traffico. Parcheggi gratuiti raggiungibili a piedi (Parking du Cros: 5 min – Parking de la Villette: 15 min) senza dimenticare il parcheggio gratuito nelle zone a parchimetro della città (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



16.30. Spettacolo teatrale ‘La Danseuse’ con Benjamin Jaouen, Lucile Jehel, Hugo Plassard, Marion Oury, Diong-Kéba Tacu. Théâtre des Muses (più info)





