Sanremo: dichiarazioni di Zoccarato sull'assessore all'Ambiente, Fellegara: “Un commento sessista”

"La concezione della donna espressa da Zoccarato è vergognosa e retrograda, e fa eco ad altri recenti episodi di sessismo nella sfera pubblica. Come uomo, leggendo quelle parole mi sono sentito profondamente mortificato. Ritengo pertanto necessario intervenire pubblicamente per ribadire che non tutti gli uomini condividono le opinioni di Zoccarato. L'immagine della donna confinata in cucina, relegata a pulire per l'uomo padrone, appartiene al passato e non ha più posto nella società moderna. Speriamo che le giovani di oggi possano vivere in un mondo in cui tali mentalità retrograde siano definitivamente superate".