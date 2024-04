Elezioni Amministrative a Sanremo: conosciamo la 18enne Giulia Longo con 'Progetto Comune'

Maggiorenne da poco, per lei non sarà solo la prima volta nella cabina elettorale per esprimere il proprio voto ma, addirittura, sarà candidata ad una poltrona del Consiglio comunale.

Stiamo parlando della giovanissima Giulia Longo, 18 anni da poco compiuti che, nata a Sanremo, ha deciso di mettersi in gioco in chiave politica e candidarsi nelle fila di ‘Progetto Comune’, lista che sostiene Fulvio Fellegara alle prossime elezioni Amministrative nella coalizione di centrosinistra.

Studentessa al Liceo Classico ‘Cassini’ di Sanremo, Giulia affronterà due esami a fine primavera. Quello dell’urna e quello della ‘Maturità’ prima di intraprendere la strada dell’Università. Due mesi, quelli di giugno e luglio che per lei saranno davvero unici.

A Giulia abbiamo chiesto il motivo della scelta fatta con ‘Progetto Comune’: “Tra le altre cose, per vicinanza rispetto ai miei valori e ideali e in virtù della posizione di rilievo data ai giovani sia nelle nostre prospettive future e nelle nostre proposte di programma, sia all'interno della lista stessa, come membri attivi, candidati e partecipanti, il cui contributo è giustamente tenuto in considerazione”.

Cosa può fare Progetto Comune per i giovani? “In cima alle nostre priorità c'è sicuramente una particolare attenzione da riservare alla scuola, a partire dell'infrastruttura e dalla sicurezza per arrivare alla valorizzazione della cultura in senso più ampio. Vogliamo inoltre concentrarci sul creare nuove opportunità per i ragazzi, sia dal punto di vista professionale che da quello ricreativo, promuovendo sport, eventi e incentivando la nascita di spazi aggregativi liberi e slegati dalle dinamiche di produzione, consumo e spesa”.

E riguardo ai temi che ai giovani stanno a cuore? “Tanto per cominciare, la nostra lista è particolarmente sensibile alle tematiche legate all'ecologia, contando tra le sue fila dei membri che sono da sempre attivi in quest'ambito: da qui l'importanza data a temi quali la raccolta differenziata, le aree verdi e la mobilità sostenibile. C'è inoltre, tra le altre cose, un'impostazione di supporto rispetto ad altre istanze, come ad esempio quelle portate avanti dalla comunità queer”.

Quindi Progetto Comune parteciperà al Sanremo Pride? “La lista aderisce al Sanremo Pride 2024, ha letto e condivide il suo manifesto politico e la sua giusta lotta per uguaglianza, accettazione e liberazione. Membri di Progetto Comune saranno in piazza sabato 6 aprile per ribadire questo supporto in rappresentanza dell'opinione e della solidarietà della lista intera. Ritengo che non esistano lotte di serie A e di serie B, e che sia nostro dovere supportare queste lotte giuste in un modo che non si limiti a sterili dichiarazioni di sostegno, ma che passi anche per le azioni, tramite una vera partecipazione”.