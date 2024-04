Arma di Taggia: un albanese e un proprietario di terreno fermati e arrestati per possesso di droga

Un uomo di 51 anni (G.G.) ed un albanese di 36 anni (A.A.) sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Imperia per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il soggetto albanese è stato bloccato su un ampio appezzamento di terra in frazione Beuzi ad Arma di Taggia dove era collocato anche un capanno. L’uomo è stato trovato con addosso le chiavi del locale, al cui interno è stato rinvenuto circa un chilogrammo di marijuana, oltre che materiale per il confezionamento dello stupefacente. Anche presso la sua abitazione sono stati rinvenuti altri 50 grammi circa di cocaina, 10 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, un rotolo di cellophane trasparente e diverse buste di colore azzurro, tipicamente utilizzati per il confezionamento dello stupefacente, oltre che di 9550 euro in contanti, possibile provento dell’attività illecita di spaccio.

L’attività investigativa ha coinvolto anche il proprietario del terreno (G.G.), il quale è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina ancora avvolti in una pellicola. A casa di quest’ultimo sono stati trovati ulteriori 200 grammi di marijuana, oltre che un bilancino di precisione, 265 euro in contanti ed un’arma artigianale con sei proiettili, per la detenzione della quale l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. A.A. è stato dunque associato alla Casa Circondariale di Sanremo mentre G.G. posto agli arresti domiciliari. A seguito di convalida per il cittadino albanese è stata confermata la custodia cautelare in carcere mentre al cittadino italiano è stata inflitta la misura dell’obbligo di dimora nei Comuni di Arma di Taggia e Badalucco con pernotto notturno.