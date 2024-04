Sanremo, giovedi incontro pubblico del Pd: "Valori, principi e idee verso le elezioni europee 2024 e delle comunali "

Giovedì 4 aprile, alle ore 18:00, presso la Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, si terrà un incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico provinciale di Imperia e dal Circolo PD di Sanremo. L'evento dal tema "Valori, Principi e Idee verso le Elezioni Europee 2024 e delle Comunali di Sanremo" affronterà le tematiche fondamentali in vista degli appuntamenti elettorali che ci attendono.

L'incontro vedrà la partecipazione dell'onorevole Emanuele Fiano, che presenterà il suo nuovo libro "La piccola guida di sinistra per i tempi difficili" autoprodotto e distribuito gratuitamente, un contributo prezioso per navigare nel complesso panorama politico attuale. La guida è pensata come uno strumento per comprendere meglio le sfide che ci attendono e per rafforzare i valori di solidarietà e giustizia sociale nel nostro impegno civico e politico.

A intervenire ci sarà anche Fulvio Fellegara, candidato sindaco della città di Sanremo. La sua partecipazione è un'opportunità per i cittadini di conoscere direttamente le proposte e le visioni del candidato in vista delle imminenti elezioni comunali. L'evento sarà moderato da Cristian Quesada, Segretario Provinciale del PD di Imperia, che guiderà il dibattito e le riflessioni sui temi trattati.

Questo incontro rappresenta un momento fondamentale di confronto e riflessione collettiva, aperto a tutti coloro che sono interessati a discutere del futuro politico a livello europeo e locale. È un'occasione per rafforzare il nostro impegno verso una società più giusta e inclusiva, e per contribuire attivamente alla vita politica della nostra comunità. Invitiamo tutti i cittadini, gli attivisti e gli interessati a partecipare. La vostra presenza sarà essenziale per arricchire il dibattito e condividere insieme le idee e le proposte per il futuro del nostro territorio e dell'Europa.